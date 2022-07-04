https://ria.ru/20220704/boyarinev-1800128897.html

Путин назначил Бояринева первым замдиректора ФСИН

Путин назначил Бояринева первым замдиректора ФСИН - РИА Новости, 04.07.2022

Путин назначил Бояринева первым замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин назначил Валерия Бояринева первым заместителем директора ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:28

2022-07-04T15:28

2022-07-04T15:28

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Валерия Бояринева первым заместителем директора ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно сайту ФСИН, ранее Бояринев занимал пост замдиректора службы."Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Бояринева Валерия Геннадьевича первым заместителем директора Федеральной службы исполнений наказаний, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 4 июля.

https://ria.ru/20220511/balan-1787917834.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, россия