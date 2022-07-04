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Путин назначил Бояринева первым замдиректора ФСИН - РИА Новости, 04.07.2022
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Путин назначил Бояринева первым замдиректора ФСИН
Путин назначил Бояринева первым замдиректора ФСИН - РИА Новости, 04.07.2022
Путин назначил Бояринева первым замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин назначил Валерия Бояринева первым заместителем директора ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:28
2022-07-04T15:28
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Валерия Бояринева первым заместителем директора ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно сайту ФСИН, ранее Бояринев занимал пост замдиректора службы."Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Бояринева Валерия Геннадьевича первым заместителем директора Федеральной службы исполнений наказаний, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 4 июля.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, россия
15:28 04.07.2022
 
Путин назначил Бояринева первым замдиректора ФСИН

Президент Путин назначил Валерия Бояринева первым замдиректора ФСИН

© Фото : пресс-бюро ФСИН РоссииВалерий Бояринев
Валерий Бояринев - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : пресс-бюро ФСИН России
Валерий Бояринев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Валерия Бояринева первым заместителем директора ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно сайту ФСИН, ранее Бояринев занимал пост замдиректора службы.
"Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Бояринева Валерия Геннадьевича первым заместителем директора Федеральной службы исполнений наказаний, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 4 июля.
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