https://ria.ru/20220704/boyarinev-1800128897.html
Путин назначил Бояринева первым замдиректора ФСИН
Путин назначил Бояринева первым замдиректора ФСИН - РИА Новости, 04.07.2022
Путин назначил Бояринева первым замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин назначил Валерия Бояринева первым заместителем директора ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:28
2022-07-04T15:28
2022-07-04T15:28
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Валерия Бояринева первым заместителем директора ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно сайту ФСИН, ранее Бояринев занимал пост замдиректора службы."Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Бояринева Валерия Геннадьевича первым заместителем директора Федеральной службы исполнений наказаний, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 4 июля.
https://ria.ru/20220511/balan-1787917834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, россия
Путин назначил Бояринева первым замдиректора ФСИН
Президент Путин назначил Валерия Бояринева первым замдиректора ФСИН