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Стартовало комплексное благоустройство сквера на востоке Москвы - РИА Новости, 06.07.2022
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Стартовало комплексное благоустройство сквера на востоке Москвы
Стартовало комплексное благоустройство сквера на востоке Москвы - РИА Новости, 06.07.2022
Стартовало комплексное благоустройство сквера на востоке Москвы
Стартовало комплексное благоустройство сквера на улице Юности в Вешняках на востоке Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-04T14:35
2022-07-06T17:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Стартовало комплексное благоустройство сквера на улице Юности в Вешняках на востоке Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Началось комплексное благоустройство сквера на улице Юности в Вешняках в ВАО. Он вместе с лесопарком "Кусково" и парком "Радуга" образует единую рекреационную зону",-говорится в сообщении.Отмечается, что в сквере уже демонтировали старое дорожное покрытие, лавочки, оборудование детской и спортивной площадок. Также специалисты приступили к прокладке кабельных линий, параллельно проводится демонтаж старых опор освещения, устанавливается бортовой камень, устраиваются основания дорожек, спортивных и детских площадок и будущих павильонов.Кроме того, уточняется, что по просьбам жителей вместо двух маленьких детских площадок будет сделана одна большая игровая зона для детей разных возрастов, стену гаражного кооператива специалисты закроют перфорированным металлическим ограждением нейтрального серого цвета, а рисунок на нем будет напоминать деревья.Кроме того, отмечается, что специалисты построят павильон в виде арки, летний кинотеатр, рядом с ним – шезлонги, скворечники около дорожек, чтобы посетители могли подкармливать птиц, зону отдыха с полукруглыми скамейками и перголами со стороны аллеи Жемчуговой и арки-перголы на основных входах на Вешняковской улице и на перекрестке улицы Юности и аллеи Жемчуговой.Также будут установлены современные системы освещения и видеонаблюдения, отремонтированы асфальтобетонное покрытие дорожек на месте народных троп. Кроме того, специалисты уложат дорожки с водопроницаемым покрытием и дополнительно озеленят территорию.
https://ria.ru/20220516/prud-1788797672.html
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общество, городское хозяйство москвы
14:35 04.07.2022 (обновлено: 17:50 06.07.2022)
 

Стартовало комплексное благоустройство сквера на востоке Москвы

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыРаботы по комплексному благоустройству сквера на улице Юности в Вешняках
Работы по комплексному благоустройству сквера на улице Юности в Вешняках - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Работы по комплексному благоустройству сквера на улице Юности в Вешняках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Стартовало комплексное благоустройство сквера на улице Юности в Вешняках на востоке Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Началось комплексное благоустройство сквера на улице Юности в Вешняках в ВАО. Он вместе с лесопарком "Кусково" и парком "Радуга" образует единую рекреационную зону",-говорится в сообщении.
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Отмечается, что в сквере уже демонтировали старое дорожное покрытие, лавочки, оборудование детской и спортивной площадок. Также специалисты приступили к прокладке кабельных линий, параллельно проводится демонтаж старых опор освещения, устанавливается бортовой камень, устраиваются основания дорожек, спортивных и детских площадок и будущих павильонов.
Кроме того, уточняется, что по просьбам жителей вместо двух маленьких детских площадок будет сделана одна большая игровая зона для детей разных возрастов, стену гаражного кооператива специалисты закроют перфорированным металлическим ограждением нейтрального серого цвета, а рисунок на нем будет напоминать деревья.
"Что еще сделаем: велодорожку на центральной аллее, парковки для велосипедов и самокатов, шахматные столы и зоны со столами для игры в пинг-понг и текбол, волейбольное поле и несколько площадок с тренажерами, переустроим скейт-парк, дорожки для бега на двух дистанциях для спринта длиной 60 и 100 метров, а также лавочки с USB-разъемами", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что специалисты построят павильон в виде арки, летний кинотеатр, рядом с ним – шезлонги, скворечники около дорожек, чтобы посетители могли подкармливать птиц, зону отдыха с полукруглыми скамейками и перголами со стороны аллеи Жемчуговой и арки-перголы на основных входах на Вешняковской улице и на перекрестке улицы Юности и аллеи Жемчуговой.
Также будут установлены современные системы освещения и видеонаблюдения, отремонтированы асфальтобетонное покрытие дорожек на месте народных троп. Кроме того, специалисты уложат дорожки с водопроницаемым покрытием и дополнительно озеленят территорию.
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