https://ria.ru/20220704/blagoustroystvo-1799988796.html

Возле станции БКЛ "Печатники" начался второй этап благоустройства

Возле станции БКЛ "Печатники" начался второй этап благоустройства - РИА Новости, 04.07.2022

Возле станции БКЛ "Печатники" начался второй этап благоустройства

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территории возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Печатники"... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T07:05

2022-07-04T07:05

2022-07-04T07:05

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территории возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Печатники" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан обустроены удобные проходы."В рамках проекта воздушные линии уберем под землю в кабельную канализацию, приведем в порядок тротуары, на съездах разместим гранитные пандусы для маломобильных граждан, заменим асфальт на проезжей части, сделаем парковки. Для пассажиров общественного транспорта установим восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Приведем в порядок восемь детских площадок и четыре спортивных, возле них обустроим зоны для тихого отдыха с удобными лавочками", - рассказал Бирюков.По его словам, на прилегающей к станции БКЛ "Печатники" территории поставят более 340 новых энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Запланированы мероприятия по озеленению: в этом районе разобьют почти 42 тысячи квадратных метров газона, поздней осенью высадят деревья и кустарники.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что комфортное общественное пространство появится около кинотеатра "Тула". Там заменят покрытие пешеходных дорожек, установят дополнительные фонари, проведут озеленение, разместят тренировочный комплекс. В ходе работ по благоустройству приведут в порядок территорию около памятника жертвам теракта 9 сентября 1999 года, установленного на месте взорванного дома № 19 по улице Гурьянова. Там обновят газон и плиточное покрытие, заменят освещение, обустроят цветники и установят скамейки."Основные работы по благоустройству в районе станции БКЛ "Печатники" планируется завершить до конца этого года", - добавил заммэра.

https://ria.ru/20220630/elektroseti-1799194847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, городское хозяйство москвы