https://ria.ru/20220704/biometriya-1800044839.html

В Госдуме одобрили поправки о передаче биометрии

В Госдуме одобрили поправки о передаче биометрии - РИА Новости, 04.07.2022

В Госдуме одобрили поправки о передаче биометрии

Комитет Госдумы по информационной политике на заседании в понедельник одобрил поправки в проект о закреплении режима оборота персональных данных,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:35

2022-07-04T11:35

2022-07-04T11:35

общество

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757401879_0:310:2672:1813_1920x0_80_0_0_1bb961624b59fdc56ce6811643ea1e85.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике на заседании в понедельник одобрил поправки в проект о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающие возможность передачи таких сведений в единую биометрическую систему без получения на это согласия.Ко второму чтению документа поступило шесть поправок, четыре из которых комитет рекомендует к принятию.Одной из поправок устанавливается возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему без получения согласия субъекта персональных данных. Уточняется, что при этом будет происходить уведомление о факте передачи данных.Как уточнили в комитете, механизм будет способствовать расширению применения технологии биометрического эквайринга - безналичной оплаты.Поправками предлагается также перенести срок вступления закона в силу с 1 сентября 2022 на 1 марта 2023 года.

https://ria.ru/20220118/gosuslugi-1768410896.html

https://ria.ru/20220604/biometriya-1793113204.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии