https://ria.ru/20220704/biometriya-1800044839.html
В Госдуме одобрили поправки о передаче биометрии
В Госдуме одобрили поправки о передаче биометрии - РИА Новости, 04.07.2022
В Госдуме одобрили поправки о передаче биометрии
Комитет Госдумы по информационной политике на заседании в понедельник одобрил поправки в проект о закреплении режима оборота персональных данных,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:35
2022-07-04T11:35
2022-07-04T11:35
общество
технологии
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике на заседании в понедельник одобрил поправки в проект о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающие возможность передачи таких сведений в единую биометрическую систему без получения на это согласия.Ко второму чтению документа поступило шесть поправок, четыре из которых комитет рекомендует к принятию.Одной из поправок устанавливается возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему без получения согласия субъекта персональных данных. Уточняется, что при этом будет происходить уведомление о факте передачи данных.Как уточнили в комитете, механизм будет способствовать расширению применения технологии биометрического эквайринга - безналичной оплаты.Поправками предлагается также перенести срок вступления закона в силу с 1 сентября 2022 на 1 марта 2023 года.
https://ria.ru/20220118/gosuslugi-1768410896.html
https://ria.ru/20220604/biometriya-1793113204.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии
В Госдуме одобрили поправки о передаче биометрии
В Госдуме одобрили поправки о передаче биометрии без согласия субъекта персональных данных
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике на заседании в понедельник одобрил поправки в проект о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающие возможность передачи таких сведений в единую биометрическую систему без получения на это согласия.
Ко второму чтению документа поступило шесть поправок, четыре из которых комитет рекомендует к принятию.
Одной из поправок устанавливается возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему без получения согласия субъекта персональных данных. Уточняется, что при этом будет происходить уведомление о факте передачи данных.
Как уточнили в комитете, механизм будет способствовать расширению применения технологии биометрического эквайринга - безналичной оплаты.
Поправками предлагается также перенести срок вступления закона в силу с 1 сентября 2022 на 1 марта 2023 года.