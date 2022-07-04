https://ria.ru/20220704/bezhentsy-1799984880.html

Украинская семья осталась в "шоке" от британского гостеприимства

Украинская семья осталась в "шоке" от британского гостеприимства - РИА Новости, 04.07.2022

Украинская семья осталась в "шоке" от британского гостеприимства

Семья беженцев с Украины оказалась вынуждена "бороться за гуманное обращение" после прибытия в Великобританию, пишет издание The Daily Echo. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T03:15

2022-07-04T03:15

2022-07-04T03:48

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Семья беженцев с Украины оказалась вынуждена "бороться за гуманное обращение" после прибытия в Великобританию, пишет издание The Daily Echo.Инцидент произошел в городе Саутгемптон в графстве Гэмпшир. Сорокапятилетняя Наталья Голикова из Одессы вместе с двумя дочерями в возрасте 14 и 16 лет и своим 16-летним племянником выехала из Одессы еще в конце апреля, месяц они прожили во французской Ницце. В середине июня семья прибыла в Великобританию, планируя отправиться в Шотландию, однако друзья посоветовали им вместо этого приехать в Саутгемптон, несмотря на отсутствие принимающей стороны.Городской совет предложил Голиковой, не имевшей места для проживания, комнату в общежитии, однако украинцы пожаловались на ее плачевное состояние. По их словам, на стенах предложенного жилья была черная плесень, из-за астмы у одной из дочерей женщины они не смогли там остаться. Помимо этого, во время пребывания в общежитии у беженцев даже украли еду, также они пожаловались на случаи "антиобщественного поведения"."На Украине мы были совершенно нормальной семьей, но когда мы приехали в общежитие, мы были в шоке", - пожаловалась Голикова в беседе с The Daily Echo.В результате семье пришлось переехать в гостиницу, ей также оказала содействие Группа поддержки украинского сообщества Саутгемптона. Как заявила ее представитель Мелани Туджароглу, "душераздирающе видеть, как они прибывают в Великобританию и все еще вынуждены бороться за гуманное обращение".Семья находилась в гостинице до 1 июля в ожидании решения городского совета Саутгемптона о предоставлении жилья. "Мы постараемся сделать все возможное, чтобы интегрироваться в это новое сообщество", - заявила Голикова.Как ранее сообщила газета Independent, тысячи украинских беженцев, приезжающих в Великобританию по семейной схеме, сталкиваются с ужасными жилищными условиями, вынуждены жить целыми семьями в одной комнате.

https://ria.ru/20220703/bezhentsy-1799851944.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220425/bezhentsy-1785281973.html

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