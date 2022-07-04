https://ria.ru/20220704/belorussiya-1800051003.html
Кулеба назвал дипломатические контакты с Минском очень ограниченными
Кулеба назвал дипломатические контакты с Минском очень ограниченными - РИА Новости, 04.07.2022
Кулеба назвал дипломатические контакты с Минском очень ограниченными
Дипломатические контакты Минска и Киева осуществляются только через посольства и очень ограничены, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:52
2022-07-04T11:52
2022-07-04T11:52
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дипломатические контакты Минска и Киева осуществляются только через посольства и очень ограничены, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."У нас есть посол в Беларуси, у нас есть посольство в Беларуси, у них есть посольство в Киеве. Это единственные каналы общения. То есть все очень сухо-официально, но если вы думаете, что там ежедневно разрывается почтовый ящик от коммуникации, то это не так. Это очень-очень ограниченные контакты", - сказал Кулеба в интервью изданию "Левый берег".Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799844565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, минск, киев, белоруссия, мид украины, дмитрий кулеба
Кулеба назвал дипломатические контакты с Минском очень ограниченными
Кулеба назвал посольства единственными каналами дипломатического общения с Белоруссией