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Кулеба назвал дипломатические контакты с Минском очень ограниченными - РИА Новости, 04.07.2022
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Кулеба назвал дипломатические контакты с Минском очень ограниченными
Кулеба назвал дипломатические контакты с Минском очень ограниченными - РИА Новости, 04.07.2022
Кулеба назвал дипломатические контакты с Минском очень ограниченными
Дипломатические контакты Минска и Киева осуществляются только через посольства и очень ограничены, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:52
2022-07-04T11:52
в мире
украина
минск
киев
белоруссия
мид украины
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дипломатические контакты Минска и Киева осуществляются только через посольства и очень ограничены, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."У нас есть посол в Беларуси, у нас есть посольство в Беларуси, у них есть посольство в Киеве. Это единственные каналы общения. То есть все очень сухо-официально, но если вы думаете, что там ежедневно разрывается почтовый ящик от коммуникации, то это не так. Это очень-очень ограниченные контакты", - сказал Кулеба в интервью изданию "Левый берег".Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
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в мире, украина, минск, киев, белоруссия, мид украины, дмитрий кулеба
11:52 04.07.2022
 
Кулеба назвал дипломатические контакты с Минском очень ограниченными

Кулеба назвал посольства единственными каналами дипломатического общения с Белоруссией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосольство Белоруссии в Киеве
Посольство Белоруссии в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дипломатические контакты Минска и Киева осуществляются только через посольства и очень ограничены, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"У нас есть посол в Беларуси, у нас есть посольство в Беларуси, у них есть посольство в Киеве. Это единственные каналы общения. То есть все очень сухо-официально, но если вы думаете, что там ежедневно разрывается почтовый ящик от коммуникации, то это не так. Это очень-очень ограниченные контакты", - сказал Кулеба в интервью изданию "Левый берег".
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
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В миреУкраинаМинскКиевБелоруссияМИД УкраиныДмитрий Кулеба
 
 
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