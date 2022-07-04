https://ria.ru/20220704/baydenflyatsiya-1800198751.html
Бургеры ко Дню независимости США подорожали на треть из-за "байденфляции"
Бургеры ко Дню независимости США подорожали на треть из-за "байденфляции" - РИА Новости, 04.07.2022
Бургеры ко Дню независимости США подорожали на треть из-за "байденфляции"
Праздничный стол ко Дню независимости, который в США отмечают 4 июля, обошелся американцам в этом году дороже на 17% прошлогоднего, больше всего подорожали... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:48
2022-07-04T19:48
2022-07-04T19:48
экономика
сша
джо байден
инфляция
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Праздничный стол ко Дню независимости, который в США отмечают 4 июля, обошелся американцам в этом году дороже на 17% прошлогоднего, больше всего подорожали гамбургеры - говяжий фарш вырос в цене на 36%, сообщает Американское фермерское бюро, а местные СМИ называют это "байденфляцией".Согласно опубликованным на сайте бюро данным, средняя стоимость праздничного стола составила порядка 70 долларов на десятерых за традиционное барбекю с чизбургерами, курицей, свининой, гарниром из картофельного салата и мороженым на десерт.Говяжий фарш подорожал на 36%, куриная грудка - на 33%, свинина - на 31%, булочки для гамбургеров - на 16%, ванильное мороженое - на 10% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении.Аналитики указывают, что сбои в цепочках поставок и инфляция удорожили необходимые для фермерства товары.Американские СМИ после публикации исследования поставили подорожанию свой диагноз - "байденфляция"."Даже основные продукты, такие как молоко, подорожали почти на 16%, а яйца выросли на поразительные 32%. Фактически "байденфляция" обошлась средней американской семье в 635 долларов только в прошлом месяце. А за следующий год это составит более 7600 долларов, даже если цены перестанут расти", - пишет обозреватель телеканала Fox Business, добавляя к расходам американцев дополнительные 2 тысячи долларов в год на бензин после рекордного роста цен на топливо.Издание Americans for tax reform указывает, что в нынешнем году праздничный ужин "станет самым дорогим на эту дату". "При экономической политике Байдена 57% американцев меняют свои планы на праздник, чтобы соответствовать росту цен", - указывает издание со ссылкой на опрос WalletHub.Издание Federalist иронизирует над прошлогодним твитом Белого дома о том, что в 2021 году отпраздновать день независимости было дешевле на 0,16%, чем годом ранее.
https://ria.ru/20220630/inflyatsiya-1799174470.html
https://ria.ru/20220702/benzin-1799841986.html
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экономика, сша, джо байден, инфляция
Бургеры ко Дню независимости США подорожали на треть из-за "байденфляции"
Праздничный стол ко Дню независимости США подорожал в этом году на 17 процентов
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости.
Праздничный стол ко Дню независимости, который в США отмечают 4 июля, обошелся американцам в этом году дороже на 17% прошлогоднего, больше всего подорожали гамбургеры - говяжий фарш вырос в цене на 36%, сообщает
Американское фермерское бюро, а местные СМИ называют это "байденфляцией".
Согласно опубликованным на сайте бюро данным, средняя стоимость праздничного стола составила порядка 70 долларов на десятерых за традиционное барбекю с чизбургерами, курицей, свининой, гарниром из картофельного салата и мороженым на десерт.
"Общая стоимость трапезы поднялась на 17%, или на 10 долларов с прошлого года", - говорится в исследовании.
Говяжий фарш подорожал на 36%, куриная грудка - на 33%, свинина - на 31%, булочки для гамбургеров - на 16%, ванильное мороженое - на 10% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении.
Аналитики указывают, что сбои в цепочках поставок и инфляция удорожили необходимые для фермерства товары.
Американские СМИ после публикации исследования поставили подорожанию свой диагноз - "байденфляция".
"Даже основные продукты, такие как молоко, подорожали почти на 16%, а яйца выросли на поразительные 32%. Фактически "байденфляция" обошлась средней американской семье в 635 долларов только в прошлом месяце. А за следующий год это составит более 7600 долларов, даже если цены перестанут расти", - пишет обозреватель телеканала Fox Business, добавляя к расходам американцев дополнительные 2 тысячи долларов в год на бензин после рекордного роста цен на топливо.
Издание Americans for tax reform указывает, что в нынешнем году праздничный ужин "станет самым дорогим на эту дату". "При экономической политике Байдена 57% американцев меняют свои планы на праздник, чтобы соответствовать росту цен", - указывает издание со ссылкой на опрос WalletHub.
"Стоимость празднования 4 июля взлетела из-за "байденфляции", - называет свою статью о расходах на День независимости портал HeadlineUSA.
Издание Federalist иронизирует над прошлогодним твитом Белого дома о том, что в 2021 году отпраздновать день независимости было дешевле на 0,16%, чем годом ранее.