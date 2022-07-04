https://ria.ru/20220704/bayden-1800152824.html

Американский сенатор поймал Байдена на глупой ошибке

Американский сенатор поймал Байдена на глупой ошибке - РИА Новости, 04.07.2022

Американский сенатор поймал Байдена на глупой ошибке

Сенатор-республиканец Тед Круз указал на ошибку президента США Джо Байдена после его слов о росте цен. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:51

2022-07-04T16:51

2022-07-04T23:20

политика

сша

сенат сша

джо байден

тед круз (сенатор от штата техас)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз указал на ошибку президента США Джо Байдена после его слов о росте цен.Глава американского государства ранее заявил, что Соединенные Штаты обладают сильнейшей экономикой и способны занять лидирующие позиции на планете, а инфляция в стране ниже, чем в любом другом государстве.В Штатах уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день превысила отметку в пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки американских властей противостоять обеднению населения не принесли ощутимых результатов. Ситуацию в США усугубило и введение санкций против Москвы на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.

https://ria.ru/20220704/germaniya-1800125754.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

политика, сша, сенат сша, джо байден, тед круз (сенатор от штата техас), москва, россия, в мире