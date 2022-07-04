16:51 04.07.2022 (обновлено: 23:20 04.07.2022)
Американский сенатор поймал Байдена на глупой ошибке
Сенатор Тед Круз поймал Байдена на глупой ошибке после его заявления об инфляции в США
© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Сенатор-республиканец Тед Круз указал на ошибку президента США Джо Байдена после его слов о росте цен.
Глава американского государства ранее заявил, что Соединенные Штаты обладают сильнейшей экономикой и способны занять лидирующие позиции на планете, а инфляция в стране ниже, чем в любом другом государстве.
"В США самая высокая инфляция среди развитых стран мира. Президент Байден не может отмахнуться от этого факта", — написал Круз в Twitter.
В Штатах уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и продовольствия. Цена бензина на сегодняшний день превысила отметку в пять долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки американских властей противостоять обеднению населения не принесли ощутимых результатов. Ситуацию в США усугубило и введение санкций против Москвы на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля.