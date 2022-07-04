https://ria.ru/20220704/bayden-1800086565.html

Советник ИРИ рассказал о турне Байдена по Ближнему Востоку

Советник ИРИ рассказал о турне Байдена по Ближнему Востоку - РИА Новости, 04.07.2022

Советник ИРИ рассказал о турне Байдена по Ближнему Востоку

Турне американского президента Джо Байдена по ряду стран Ближнего Востока не имеет отношения к переговорам Ирана по возобновлению Совместного всеобъемлющего... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:25

2022-07-04T13:25

2022-07-04T13:25

в мире

иран

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

ближний восток

джо байден

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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Турне американского президента Джо Байдена по ряду стран Ближнего Востока не имеет отношения к переговорам Ирана по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в Катаре, заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана Мохаммад Маранди."Поездка Байдена в ряд стран региона (Ближнего Востока) не имеет ничего общего с переговорами по ядерной сделке. Эти переговоры Ирана имеют свои рамки, и, естественно, Иран ищет конкретные гарантии и хочет добиться снятия санкций для реализации СВПД", - сказал Маранди.Он также подчеркнул, что важность турне президента США не так велика, как некоторые СМИ пытаются анонсировать ее в связи с переговорами по СВПД.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

https://ria.ru/20220704/svpd-1800081639.html

https://ria.ru/20220630/ssha-1799400012.html

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ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), ближний восток, джо байден