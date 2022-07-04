https://ria.ru/20220704/azs-1800149299.html

В Хорватии могут закрыть 240 заправок из-за заморозки цен на топливо

В Хорватии могут закрыть 240 заправок из-за заморозки цен на топливо - РИА Новости, 04.07.2022

В Хорватии могут закрыть 240 заправок из-за заморозки цен на топливо

В Хорватии могут быть закрыты 240 автозаправочных станций (АЗС) после того, как правительство продлило действие зафиксированных ранее цен на бензин, дизель и... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:40

2022-07-04T16:40

2022-07-04T16:40

в мире

андрей пленкович

хорватия

цены

топливо

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БЕЛГРАД, 4 июл – РИА Новости. В Хорватии могут быть закрыты 240 автозаправочных станций (АЗС) после того, как правительство продлило действие зафиксированных ранее цен на бензин, дизель и солярку, заявил глава ассоциации розничных торговцев нефтепродуктами Армандо Милявац.Премьер Андрей Пленкович 20 июня представил меры кабмина, которыми зафиксированы максимальные розничные цены на всех АЗС, которые не находятся на автомагистралях, мера распространяется на 95% заправок в стране. В понедельник правительство Хорватии "пошло навстречу защите хорватских граждан и помощи хозяйству" и продлило действие фиксированных цен еще на 14 дней. На автомагистралях свободно устанавливается цена бензина и дизеля, но и там ожидается удешевление до 13,83 кун за литр бензина (около 1,84 евро) а дизеля - 14,28 кун (около 1,9 евро) по данным правительства."Решение правительства угрожает малым компаниям. Закроются некоторые заправки, некоторые уже закрываются, так как нет горючего и им не на что его купить, в следующие пару дней увидим, что принесет это решение. Ожидаем закрытие 240 АЗС на территории Хорватии. Сколько людей останется без работы в нашей сфере, что касается заправщиков, значительная часть", - заявил председатель Ассоциации розничных торговцев нефтепродуктами в эфире национального телевидения.С 6 июня максимальная розничная цена дизеля составляет 13,08 куны (около 1,74 евро) за литр, бензина – 13,5 куны (1,8 евро) за литр, солярки – 9,45 куны (1,26 евро). На 50-ти литровый бак бензина экономия составит 140 кун (18,6 евро), дизеля – 136 кун (18,1 евро), солярки – 71 куну (9,46 евро). Кабмин Хорватии за предыдущие три месяца отказался от 150 миллионов кун (около 20 миллионов евро) акцизов ради сдерживания подорожания топлива.Кабмин Хорватии 6 июня снизил размер акцизов на 40 лип (5,3 евроцента) на литр бензина и на 20 лип (около 2,6 евроцента) на дизельное топливо, что должно было препятствовать росту цен. До того правительство 7 марта фиксировало маржу продавцов нефтепродуктов до 0,75 липы (около 0,1 евроцента) на литр бензина и до 0,5 куны на литр дизельного топлива для сельхозтехники. Меры вводились на 90 дней с возможностью продления.

https://ria.ru/20220704/shri-lanka-1800118387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, андрей пленкович, хорватия, цены, топливо