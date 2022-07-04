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Российские войска уничтожили более 1800 летательных аппаратов ВСУ - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/apparaty-1800053106.html
Российские войска уничтожили более 1800 летательных аппаратов ВСУ
Российские войска уничтожили более 1800 летательных аппаратов ВСУ - РИА Новости, 04.07.2022
Российские войска уничтожили более 1800 летательных аппаратов ВСУ
Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 1800 летательных аппаратов, в том числе 230 самолетов, сообщило в понедельник... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:59
2022-07-04T11:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 1800 летательных аппаратов, в том числе 230 самолетов, сообщило в понедельник Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 230 самолетов, 134 вертолета, 1448 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3904 танка и других боевых бронированных машин, 706 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3084 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4002 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
11:59 04.07.2022
 
Российские войска уничтожили более 1800 летательных аппаратов ВСУ

Минобороны: Россия уничтожила более 1800 летательных аппаратов ВСУ с 24 февраля

© Фото : Роман Старовойт/TelegramОбломки украинского беспилотника "Стриж" Ту-141
Обломки украинского беспилотника Стриж Ту-141 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Обломки украинского беспилотника "Стриж" Ту-141. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 1800 летательных аппаратов, в том числе 230 самолетов, сообщило в понедельник Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 230 самолетов, 134 вертолета, 1448 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3904 танка и других боевых бронированных машин, 706 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3084 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4002 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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