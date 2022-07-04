https://ria.ru/20220704/apparaty-1800053106.html

Российские войска уничтожили более 1800 летательных аппаратов ВСУ

Российские войска уничтожили более 1800 летательных аппаратов ВСУ - РИА Новости, 04.07.2022

Российские войска уничтожили более 1800 летательных аппаратов ВСУ

Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 1800 летательных аппаратов, в том числе 230 самолетов, сообщило в понедельник... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:59

2022-07-04T11:59

2022-07-04T11:59

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 1800 летательных аппаратов, в том числе 230 самолетов, сообщило в понедельник Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 230 самолетов, 134 вертолета, 1448 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3904 танка и других боевых бронированных машин, 706 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3084 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4002 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия