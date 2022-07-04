https://ria.ru/20220704/alfa-bank-1800156935.html

Альфа-Банк официально вошел в список ИТ-компаний

Альфа-Банк официально вошел в список ИТ-компаний - РИА Новости, 04.07.2022

Альфа-Банк официально вошел в список ИТ-компаний

Альфа-Банк вошел в список ИТ-компаний, аккредитованных министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сообщает банк. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:05

2022-07-04T17:05

2022-07-04T17:05

новости компаний - экономика

альфа-банк

россия

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Альфа-Банк вошел в список ИТ-компаний, аккредитованных министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сообщает банк.В ЕГРЮЛ внесены сведения о дополнительном виде деятельности банка как "организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий"."В Альфе работают 8000 айтишников: это разработчики, тестировщики, дата-сайентисты, аналитики, специалисты по кибербезопасности, UX-исследователи и много кто ещё. Мы всегда знали, что мы ИТ-компания, но с банковской лицензией. Теперь это официально", — приводится в сообщении комментарий директора по персоналу Альфа-Банка Марата Исмагулова.Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России - развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и около 28 тысяч собственных и партнерских банкоматов.

https://ria.ru/20220623/premiya-1797682065.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, альфа-банк, россия