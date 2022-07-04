04:21 04.07.2022 (обновлено: 10:00 04.07.2022)
СМИ: Британия хочет передать замороженные российские активы Украине
Глава МИД Британии Трасс заявила об обсуждении идеи конфискации российских активов
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Великобритании и флаг Украины над зданием резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Великобритании и флаг Украины над зданием резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, чтобы передать их Украине, с таким заявлением, как сообщает газета The Guardian, глава МИД королевства Лиз Трасс выступит на конференции в Швейцарии, которая состоится в понедельник.
"Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно ее рассматриваем. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и казначейством, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях", — цитирует газета слова министра.
По признанию Трасс, для принятия такого решения, "скорее всего", потребуются изменения в законодательстве.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны.
По конфискованным средствам пока точных цифр нет. Согласно оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина (около 300 миллиардов долларов) золотовалютных резервов страны.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.