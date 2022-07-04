https://ria.ru/20220704/aktivy-1799985715.html

СМИ: Британия хочет передать замороженные российские активы Украине

СМИ: Британия хочет передать замороженные российские активы Украине - РИА Новости, 04.07.2022

СМИ: Британия хочет передать замороженные российские активы Украине

Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, чтобы передать их Украине, с таким заявлением, как сообщает газета... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T04:21

2022-07-04T04:21

2022-07-04T10:00

россия

украина

в мире

великобритания

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, чтобы передать их Украине, с таким заявлением, как сообщает газета The Guardian, глава МИД королевства Лиз Трасс выступит на конференции в Швейцарии, которая состоится в понедельник.По признанию Трасс, для принятия такого решения, "скорее всего", потребуются изменения в законодательстве.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны.По конфискованным средствам пока точных цифр нет. Согласно оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина (около 300 миллиардов долларов) золотовалютных резервов страны.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220703/soglasheniya-1799909115.html

россия

украина

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире, великобритания