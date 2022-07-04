https://ria.ru/20220704/aeroflot-1800058781.html

Аэрофлот удваивает мили за перевозку животных

Аэрофлот удваивает мили за перевозку животных - РИА Новости, 04.07.2022

Аэрофлот удваивает мили за перевозку животных

Аэрофлот будет начислять в два раза больше миль за перевозку животных в сезон отпусков и летних каникул. Пассажиры, путешествующие со своим питомцем, могут... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:14

2022-07-04T12:14

2022-07-04T12:14

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МОСКВА, 4 июл – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот будет начислять в два раза больше миль за перевозку животных в сезон отпусков и летних каникул. Пассажиры, путешествующие со своим питомцем, могут получить до 4 000 миль программы "Аэрофлот Бонус". Предложение действует на перевозки животных, оформленные в июле, а совершить полёт необходимо до 31 августа 2022 года.Мили начисляются на всех направлениях Аэрофлота и авиакомпании "Россия" под кодом SU и за любых животных, разрешённых к перевозке, кроме собак-проводников (бесплатный перелёт). Количество миль зависит от направления полёта, габаритов и веса переноски, в также способа перевозки — в салоне или багажном отсеке самолёта. Подробности — на сайте авиакомпании."Лето — это пора новых путешествий. Дополнительные мили за перелёты с домашним любимцем — очередной шаг Аэрофлота в совершенствовании сервиса по перевозке животных. Наша авиакомпания делает всё для того, чтобы ваш полёт с животным был максимально комфортным и безопасным для всех участников перевозки. А благодаря удвоенным милям он становится для пассажиров ещё выгоднее", — отмечает директор департамента "Аэрофлот Бонус" Алексей Горбань.Аэрофлот традиционно уделяет повышенное внимание обслуживанию пассажиров, в том числе путешествующим с животными. Авиакомпания на постоянной основе разрабатывает и внедряет сервисные новшества для безопасности и повышения комфорта воздушной перевозки животных, обращаясь за экспертизой к ведущим отраслевым профессионалам.В разгар летнего сезона, когда интенсивность авиапутешествий возрастает, в раздел "Пассажирам с животными" на сайте Аэрофлота внесены новые полезные дополнения для правильной подготовки питомцев к перелёту. Пассажирам предлагается наглядная и подробная инструкция, составленная на основе рекомендаций специалистов и ветеринаров. Расширена информация о стресс-факторах, о питании и приёме животным лекарств перед полётом. Комфортный перелёт животного зависит, в том числе, от его правильной подготовки к полёту!Также путешественники смогут узнать лайфхаки по приучению питомца к контейнеру и скачать удобный чек-лист, который поможет ничего не упустить в предстоящей поездке.Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. Основанная 99 лет назад, является одной из старейших авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Пятый год подряд удерживает звание самого сильного авиационного бренда в мире, являясь лидером рейтинга консалтинговой компании Brand Finance.Аэрофлот входит в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира по итогам 2021 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот играет активную роль в жизни общества и содействует проведению социально значимых проектов, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, принимает активное участие в государственных программах субсидирования авиаперевозок.Аэрофлот является одним из лидеров глобальной отрасли по качеству обслуживания пассажиров. Авиакомпания многократно удостаивалась высших оценок в наиболее авторитетных международных рейтингах.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы