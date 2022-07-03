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Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве - РИА Новости, 03.07.2022
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Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве
Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве - РИА Новости, 03.07.2022
Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве
Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T16:33
2022-07-03T16:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня в городе плюс 30 - плюс 32 градуса. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. В 11.00 приступили к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13.00 и 15.00. Круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ночное время – с 21.00 до 06.00 – проведен полив зеленых насаждений: кустарников, деревьев, газонов и цветников.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
16:33 03.07.2022
 
Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня в городе плюс 30 - плюс 32 градуса. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. В 11.00 приступили к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13.00 и 15.00. Круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части", - говорится в сообщении.
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