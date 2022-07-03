https://ria.ru/20220703/zhara-1799932493.html

Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве

Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве - РИА Новости, 03.07.2022

Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары в Москве

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T16:33

2022-07-03T16:33

2022-07-03T16:33

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общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня в городе плюс 30 - плюс 32 градуса. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. В 11.00 приступили к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13.00 и 15.00. Круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ночное время – с 21.00 до 06.00 – проведен полив зеленых насаждений: кустарников, деревьев, газонов и цветников.

https://ria.ru/20220628/zhara-1798600308.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва