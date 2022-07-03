https://ria.ru/20220703/zerno-1799936412.html

В Киеве заявили о задержании Турцией российского корабля

В Киеве заявили о задержании Турцией российского корабля - РИА Новости, 03.07.2022

В Киеве заявили о задержании Турцией российского корабля

Турецкая таможня задержала российское судно, якобы перевозившее зерно с Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на украинского посла в Анкаре Василия... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T17:26

2022-07-03T17:26

2022-07-03T18:42

украина

специальная военная операция на украине

в мире

турция

россия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Турецкая таможня задержала российское судно, якобы перевозившее зерно с Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на украинского посла в Анкаре Василия Боднара.По его словам, судьба корабля будет решаться на заседании следствия в понедельник.Ранее Reuters утверждало, что Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска.ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки, также Москве приписывали кражу этого ресурса. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.

https://ria.ru/20220630/zerno-1799180922.html

https://ria.ru/20220703/oruzhie-1799930299.html

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