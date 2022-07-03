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Захарова рассказала о тайной записи Парижем переговоров Путина и Макрона - РИА Новости, 03.07.2022
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Захарова рассказала о тайной записи Парижем переговоров Путина и Макрона
Захарова рассказала о тайной записи Парижем переговоров Путина и Макрона - РИА Новости, 03.07.2022
Захарова рассказала о тайной записи Парижем переговоров Путина и Макрона
Нарушение конфиденциальности переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона — это пример того, как в Париже понимают слово... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T17:48
2022-07-03T20:15
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
россия
франция
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
париж
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Нарушение конфиденциальности переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона — это пример того, как в Париже понимают слово "дипломатия", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, речь идет о действиях Парижа, невиданных в дипломатической практике. Звонки между лидерами государств, ставшие популярным инструментом дипломатии, особенно после пандемии — это "конфиденциальная история", закрытые переговоры, подчеркнула Захарова.В воскресенье французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.В этом разговоре Макрон сказал Путину, что ему "наплевать" на предложения народных республик ДНР и ЛНР в рамках Минских соглашений. По его мнению, они имеют право только реагировать на украинские предложения. Макрон также предложил Путину встретиться с президентом США в Женеве в ближайшие дни, на что президент России ответил, что он в принципе согласен. Судя по расшифровке, разговор иногда проходил в напряженном тоне.
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), париж
17:48 03.07.2022 (обновлено: 20:15 03.07.2022)
 
Захарова рассказала о тайной записи Парижем переговоров Путина и Макрона

Захарова рассказала о нарушении Францией конфиденциальности переговоров Путина и Макрона

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Нарушение конфиденциальности переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона — это пример того, как в Париже понимают слово "дипломатия", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, речь идет о действиях Парижа, невиданных в дипломатической практике. Звонки между лидерами государств, ставшие популярным инструментом дипломатии, особенно после пандемии — это "конфиденциальная история", закрытые переговоры, подчеркнула Захарова.

"Так вот, оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, непосредственно в комнате, в кабинете, у стола, где происходил этот телефонный разговор, звук был поставлен на громкую связь, ну, так бывает, потому что и записывающие участвуют, и переводчики, конечно, но вот из невиданного — оказывается, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали", — сказала представитель МИД в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

В воскресенье французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.
В этом разговоре Макрон сказал Путину, что ему "наплевать" на предложения народных республик ДНР и ЛНР в рамках Минских соглашений. По его мнению, они имеют право только реагировать на украинские предложения. Макрон также предложил Путину встретиться с президентом США в Женеве в ближайшие дни, на что президент России ответил, что он в принципе согласен. Судя по расшифровке, разговор иногда проходил в напряженном тоне.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 15:01
В Кремле допустили публикацию закрытой части переговоров Путина с коллегами
 
В миреВладимир ПутинЭммануэль МакронРоссияФранцияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Париж
 
 
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