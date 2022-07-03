17:48 03.07.2022 (обновлено: 20:15 03.07.2022)
Захарова рассказала о тайной записи Парижем переговоров Путина и Макрона
Захарова рассказала о нарушении Францией конфиденциальности переговоров Путина и Макрона
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Нарушение конфиденциальности переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона — это пример того, как в Париже понимают слово "дипломатия", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, речь идет о действиях Парижа, невиданных в дипломатической практике. Звонки между лидерами государств, ставшие популярным инструментом дипломатии, особенно после пандемии — это "конфиденциальная история", закрытые переговоры, подчеркнула Захарова.
"Так вот, оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, непосредственно в комнате, в кабинете, у стола, где происходил этот телефонный разговор, звук был поставлен на громкую связь, ну, так бывает, потому что и записывающие участвуют, и переводчики, конечно, но вот из невиданного — оказывается, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали", — сказала представитель МИД в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
В воскресенье французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.
В этом разговоре Макрон сказал Путину, что ему "наплевать" на предложения народных республик ДНР и ЛНР в рамках Минских соглашений. По его мнению, они имеют право только реагировать на украинские предложения. Макрон также предложил Путину встретиться с президентом США в Женеве в ближайшие дни, на что президент России ответил, что он в принципе согласен. Судя по расшифровке, разговор иногда проходил в напряженном тоне.