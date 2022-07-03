https://ria.ru/20220703/zakharova-1799939228.html

Захарова рассказала о тайной записи Парижем переговоров Путина и Макрона

Захарова рассказала о тайной записи Парижем переговоров Путина и Макрона - РИА Новости, 03.07.2022

Захарова рассказала о тайной записи Парижем переговоров Путина и Макрона

Нарушение конфиденциальности переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона — это пример того, как в Париже понимают слово... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T17:48

2022-07-03T17:48

2022-07-03T20:15

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

россия

франция

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

париж

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Нарушение конфиденциальности переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона — это пример того, как в Париже понимают слово "дипломатия", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, речь идет о действиях Парижа, невиданных в дипломатической практике. Звонки между лидерами государств, ставшие популярным инструментом дипломатии, особенно после пандемии — это "конфиденциальная история", закрытые переговоры, подчеркнула Захарова.В воскресенье французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.В этом разговоре Макрон сказал Путину, что ему "наплевать" на предложения народных республик ДНР и ЛНР в рамках Минских соглашений. По его мнению, они имеют право только реагировать на украинские предложения. Макрон также предложил Путину встретиться с президентом США в Женеве в ближайшие дни, на что президент России ответил, что он в принципе согласен. Судя по расшифровке, разговор иногда проходил в напряженном тоне.

https://ria.ru/20220220/peskov-1773914354.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), париж