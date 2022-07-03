В Японии усомнились в американской защите и захотели создать ядерное оружие
JB Press: Японии не стоит рассчитывать на защиту США и нужно создать ядерное оружие
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan CarlsonЗапуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan Carlson
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. США уступают России и Китаю в области атомного оружия и вряд ли вступятся за Японию, поэтому Токио следует обзавестись собственным "ядерным зонтиком", говорится в статье обозревателя Ёсиаки Яно для JB Press.
Яно назвал ядерное оружие наивысшим уровнем сдерживания и заявил, что вся защита начнет рушиться, если на других уровнях одна из сторон будет уступать противнику.
"Даже если обладающая ядерным потенциалом страна начинает проигрывать в конфликте с применением обычных сил, она может не допустить эскалации или заставить противника играть по своим правилам за счет ядерных угроз", — пояснил автор.
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Он напомнил о разрушительной мощи атомного оружия и указал на необходимость в "минимальном сдерживании", чтобы нанести сокрушительный ущерб любому противнику. По его словам, для этого стране необходимо от 100 до 300 боеголовок — столько, сколько есть у Франции, Великобритании или Пакистана.
Яно заявил, что у Японии есть технические и финансовые возможности создать ядерное оружие в кратчайшие сроки, но страна этого не делает из-за гарантий США. Однако на фоне отставания Штатов от России и Китая по количеству боеголовок автор усомнился в надежности американского "зонтика".
По мнению журналиста, США должны позволить Японии обзавестись ядерным арсеналом, чтобы не позволить последней стать "вассалом" Китая и не лишить себя гегемонии в западной части Тихого океана.
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