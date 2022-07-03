https://ria.ru/20220703/yaponiya-1799962875.html

В Японии усомнились в американской защите и захотели создать ядерное оружие

В Японии усомнились в американской защите и захотели создать ядерное оружие - РИА Новости, 03.07.2022

В Японии усомнились в американской защите и захотели создать ядерное оружие

США уступают России и Китаю в области атомного оружия и вряд ли вступятся за Японию, поэтому Токио следует обзавестись собственным "ядерным зонтиком", говорится РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T20:40

2022-07-03T20:40

2022-07-03T20:40

в мире

япония

сша

китай

россия

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. США уступают России и Китаю в области атомного оружия и вряд ли вступятся за Японию, поэтому Токио следует обзавестись собственным "ядерным зонтиком", говорится в статье обозревателя Ёсиаки Яно для JB Press.Автор заявил о растущей "угрозе" со стороны России, Китая и КНДР и выразил сомнения в том, что США вступятся за Японию.Яно назвал ядерное оружие наивысшим уровнем сдерживания и заявил, что вся защита начнет рушиться, если на других уровнях одна из сторон будет уступать противнику."Даже если обладающая ядерным потенциалом страна начинает проигрывать в конфликте с применением обычных сил, она может не допустить эскалации или заставить противника играть по своим правилам за счет ядерных угроз", — пояснил автор.Он напомнил о разрушительной мощи атомного оружия и указал на необходимость в "минимальном сдерживании", чтобы нанести сокрушительный ущерб любому противнику. По его словам, для этого стране необходимо от 100 до 300 боеголовок — столько, сколько есть у Франции, Великобритании или Пакистана.Яно заявил, что у Японии есть технические и финансовые возможности создать ядерное оружие в кратчайшие сроки, но страна этого не делает из-за гарантий США. Однако на фоне отставания Штатов от России и Китая по количеству боеголовок автор усомнился в надежности американского "зонтика".По мнению журналиста, США должны позволить Японии обзавестись ядерным арсеналом, чтобы не позволить последней стать "вассалом" Китая и не лишить себя гегемонии в западной части Тихого океана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220629/putin-1798905691.html

https://ria.ru/20220628/narkolaboratoriya-1798875407.html

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в мире, япония, сша, китай, россия, кндр (северная корея)