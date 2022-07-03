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СМИ: премьер Австралии пообещал передать Украине 20 броневиков Bushmaster - РИА Новости, 03.07.2022
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СМИ: премьер Австралии пообещал передать Украине 20 броневиков Bushmaster
СМИ: премьер Австралии пообещал передать Украине 20 броневиков Bushmaster - РИА Новости, 03.07.2022
СМИ: премьер Австралии пообещал передать Украине 20 броневиков Bushmaster
Премьер Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников, передает агентство... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T23:45
2022-07-03T23:45
в мире
украина
австралия
нато
россия
энтони альбанезе
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников, передает агентство Франс Пресс.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что Альбанезе посетил Киевскую область, это его первый визит на Украину.Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в июне говорил, что Австралия уже выделила Украине военной помощи на сумму 225 миллионов долларов, которая включает в себя 54 бронетранспортера, шесть гаубиц М777, противотанковое оружие, амуницию и снаряды, а также беспилотники и "некоторые муляжи".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, австралия, нато, россия, энтони альбанезе, ситуация в днр и лнр
23:45 03.07.2022
 
СМИ: премьер Австралии пообещал передать Украине 20 броневиков Bushmaster

AFP: премьер Австралии Альбанезе пообещал передать Украине 20 броневиков Bushmaster

© AP Photo / Rick RycroftПремьер-министр Австралии Энтони Альбанезе
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Rick Rycroft
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников, передает агентство Франс Пресс.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что Альбанезе посетил Киевскую область, это его первый визит на Украину.
"Премьер-министр уточнил, что Австралия предоставит дополнительное военное оборудование, запрошенное Украиной, включая 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников", - пишет агентство.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в июне говорил, что Австралия уже выделила Украине военной помощи на сумму 225 миллионов долларов, которая включает в себя 54 бронетранспортера, шесть гаубиц М777, противотанковое оружие, амуницию и снаряды, а также беспилотники и "некоторые муляжи".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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