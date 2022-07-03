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СМИ: премьер Австралии пообещал передать Украине 20 броневиков Bushmaster

СМИ: премьер Австралии пообещал передать Украине 20 броневиков Bushmaster - РИА Новости, 03.07.2022

СМИ: премьер Австралии пообещал передать Украине 20 броневиков Bushmaster

Премьер Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников, передает агентство... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T23:45

2022-07-03T23:45

2022-07-03T23:45

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австралия

нато

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энтони альбанезе

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников, передает агентство Франс Пресс.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что Альбанезе посетил Киевскую область, это его первый визит на Украину.Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в июне говорил, что Австралия уже выделила Украине военной помощи на сумму 225 миллионов долларов, которая включает в себя 54 бронетранспортера, шесть гаубиц М777, противотанковое оружие, амуницию и снаряды, а также беспилотники и "некоторые муляжи".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, австралия, нато, россия, энтони альбанезе, ситуация в днр и лнр