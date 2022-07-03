https://ria.ru/20220703/vetrogeneratsiya-1799866628.html
В Евросоюзе вырос объем ветрогенерации
В Евросоюзе вырос объем ветрогенерации - РИА Новости, 03.07.2022
В Евросоюзе вырос объем ветрогенерации
Объем выработки ветровой энергии в Евросоюзе после снижения с начала недели чуть вырос, активная закачка в подземные газохранилища в регионе продолжается — в... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T09:08
2022-07-03T09:08
2022-07-03T09:08
экономика
канада
украина
газпром
siemens
оператор гтс украины
северный поток
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Объем выработки ветровой энергии в Евросоюзе после снижения с начала недели чуть вырос, активная закачка в подземные газохранилища в регионе продолжается — в них почти 63 миллиарда кубометров, следует из данных ассоциаций WindEurope и Gas Infrastructure Europe (GIE).Выработка ветрогенерации после снижения 30 июня до 7,8% в первый день июля выросла до 11,3%, а на следущий — до 12,5%. Для сравнения, показатель на прошлой неделе составил в среднем 9,9%, а в прошлом месяце — 11,23%, что стало минимумом с начала года.Европейские компании продолжают закачивать газ в подземные хранилища. Общий объём газа в них, по данным на утро 1 июля, составляет почти 63 миллиарда кубометров, средний уровень заполненности — 58,5% (данные оценочные и могут скорректироваться). За день показатель вырос почти на 0,33%.В то же время поставки российского газа по основным коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе (ГТС) — ожидаются на уровне прошлых дней, суммарно выше 100 миллионов кубометров в сутки.Согласно сайту оператора "Северного потока", заявки на газовые сутки 2 июля составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров."Газпром" снизил поставки по магистрали с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.Прокачка через Украину также остаётся на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 3 июля составляет примерно 42,15 миллиона кубометров, как и днём ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.
https://ria.ru/20220622/gaz-1797212644.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220702/raskhody-1799841617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, канада, украина, газпром, siemens, оператор гтс украины, северный поток
В Евросоюзе вырос объем ветрогенерации
В Евросоюзе после снижения с начала недели вырос объем выработки ветровой энергии
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Объем выработки ветровой энергии в Евросоюзе после снижения с начала недели чуть вырос, активная закачка в подземные газохранилища в регионе продолжается — в них почти 63 миллиарда кубометров, следует
из данных ассоциаций WindEurope и Gas Infrastructure Europe (GIE).
Выработка ветрогенерации после снижения 30 июня до 7,8% в первый день июля выросла до 11,3%, а на следущий — до 12,5%. Для сравнения, показатель на прошлой неделе составил в среднем 9,9%, а в прошлом месяце — 11,23%, что стало минимумом с начала года.
Европейские компании продолжают закачивать газ в подземные хранилища. Общий объём газа в них, по данным на утро 1 июля, составляет почти 63 миллиарда кубометров, средний уровень заполненности — 58,5% (данные оценочные и могут скорректироваться). За день показатель вырос почти на 0,33%.
В то же время поставки российского газа по основным коридорам — "Северному потоку
" и украинской газотранспортной системе (ГТС) — ожидаются на уровне прошлых дней, суммарно выше 100 миллионов кубометров в сутки.
Согласно сайту оператора "Северного потока", заявки на газовые сутки 2 июля составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров.
"Газпром
" снизил поставки по магистрали с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens
, которая из-за санкций Канады
в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.
Прокачка через Украину
также остаётся на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины
". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 3 июля составляет примерно 42,15 миллиона кубометров, как и днём ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.