https://ria.ru/20220703/vetrogeneratsiya-1799866628.html

В Евросоюзе вырос объем ветрогенерации

В Евросоюзе вырос объем ветрогенерации - РИА Новости, 03.07.2022

В Евросоюзе вырос объем ветрогенерации

Объем выработки ветровой энергии в Евросоюзе после снижения с начала недели чуть вырос, активная закачка в подземные газохранилища в регионе продолжается — в... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T09:08

2022-07-03T09:08

2022-07-03T09:08

экономика

канада

украина

газпром

siemens

оператор гтс украины

северный поток

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Объем выработки ветровой энергии в Евросоюзе после снижения с начала недели чуть вырос, активная закачка в подземные газохранилища в регионе продолжается — в них почти 63 миллиарда кубометров, следует из данных ассоциаций WindEurope и Gas Infrastructure Europe (GIE).Выработка ветрогенерации после снижения 30 июня до 7,8% в первый день июля выросла до 11,3%, а на следущий — до 12,5%. Для сравнения, показатель на прошлой неделе составил в среднем 9,9%, а в прошлом месяце — 11,23%, что стало минимумом с начала года.Европейские компании продолжают закачивать газ в подземные хранилища. Общий объём газа в них, по данным на утро 1 июля, составляет почти 63 миллиарда кубометров, средний уровень заполненности — 58,5% (данные оценочные и могут скорректироваться). За день показатель вырос почти на 0,33%.В то же время поставки российского газа по основным коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе (ГТС) — ожидаются на уровне прошлых дней, суммарно выше 100 миллионов кубометров в сутки.Согласно сайту оператора "Северного потока", заявки на газовые сутки 2 июля составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров."Газпром" снизил поставки по магистрали с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.Прокачка через Украину также остаётся на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 3 июля составляет примерно 42,15 миллиона кубометров, как и днём ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.

https://ria.ru/20220622/gaz-1797212644.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220702/raskhody-1799841617.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, канада, украина, газпром, siemens, оператор гтс украины, северный поток