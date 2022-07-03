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В Евросоюзе вырос объем ветрогенерации - РИА Новости, 03.07.2022
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В Евросоюзе вырос объем ветрогенерации
В Евросоюзе вырос объем ветрогенерации - РИА Новости, 03.07.2022
В Евросоюзе вырос объем ветрогенерации
Объем выработки ветровой энергии в Евросоюзе после снижения с начала недели чуть вырос, активная закачка в подземные газохранилища в регионе продолжается — в... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T09:08
2022-07-03T09:08
экономика
канада
украина
газпром
siemens
оператор гтс украины
северный поток
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Объем выработки ветровой энергии в Евросоюзе после снижения с начала недели чуть вырос, активная закачка в подземные газохранилища в регионе продолжается — в них почти 63 миллиарда кубометров, следует из данных ассоциаций WindEurope и Gas Infrastructure Europe (GIE).Выработка ветрогенерации после снижения 30 июня до 7,8% в первый день июля выросла до 11,3%, а на следущий — до 12,5%. Для сравнения, показатель на прошлой неделе составил в среднем 9,9%, а в прошлом месяце — 11,23%, что стало минимумом с начала года.Европейские компании продолжают закачивать газ в подземные хранилища. Общий объём газа в них, по данным на утро 1 июля, составляет почти 63 миллиарда кубометров, средний уровень заполненности — 58,5% (данные оценочные и могут скорректироваться). За день показатель вырос почти на 0,33%.В то же время поставки российского газа по основным коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе (ГТС) — ожидаются на уровне прошлых дней, суммарно выше 100 миллионов кубометров в сутки.Согласно сайту оператора "Северного потока", заявки на газовые сутки 2 июля составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров."Газпром" снизил поставки по магистрали с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.Прокачка через Украину также остаётся на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 3 июля составляет примерно 42,15 миллиона кубометров, как и днём ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.
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экономика, канада, украина, газпром, siemens, оператор гтс украины, северный поток
09:08 03.07.2022
 
В Евросоюзе вырос объем ветрогенерации

В Евросоюзе после снижения с начала недели вырос объем выработки ветровой энергии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВетряная электростанция
Ветряная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Объем выработки ветровой энергии в Евросоюзе после снижения с начала недели чуть вырос, активная закачка в подземные газохранилища в регионе продолжается — в них почти 63 миллиарда кубометров, следует из данных ассоциаций WindEurope и Gas Infrastructure Europe (GIE).
Выработка ветрогенерации после снижения 30 июня до 7,8% в первый день июля выросла до 11,3%, а на следущий — до 12,5%. Для сравнения, показатель на прошлой неделе составил в среднем 9,9%, а в прошлом месяце — 11,23%, что стало минимумом с начала года.
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Европейские компании продолжают закачивать газ в подземные хранилища. Общий объём газа в них, по данным на утро 1 июля, составляет почти 63 миллиарда кубометров, средний уровень заполненности — 58,5% (данные оценочные и могут скорректироваться). За день показатель вырос почти на 0,33%.
В то же время поставки российского газа по основным коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе (ГТС) — ожидаются на уровне прошлых дней, суммарно выше 100 миллионов кубометров в сутки.
Согласно сайту оператора "Северного потока", заявки на газовые сутки 2 июля составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров.
"Газпром" снизил поставки по магистрали с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.
Прокачка через Украину также остаётся на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 3 июля составляет примерно 42,15 миллиона кубометров, как и днём ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.
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