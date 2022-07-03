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Россиянам объяснили, какие уловки по вкладам запретили банкам - РИА Новости, 03.07.2022
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Россиянам объяснили, какие уловки по вкладам запретили банкам
Россиянам объяснили, какие уловки по вкладам запретили банкам - РИА Новости, 03.07.2022
Россиянам объяснили, какие уловки по вкладам запретили банкам
С 3 июля вступает в силу закон, который обязывает кредитные организации раскрывать все условия привлечения денежных средств физлиц в договоре. Причем все... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T03:18
2022-07-03T03:18
экономика
россия
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. С 3 июля вступает в силу закон, который обязывает кредитные организации раскрывать все условия привлечения денежных средств физлиц в договоре. Причем все условия по вкладам банки будут прописывать крупным шрифтом на первой странице договора. Фактически регулятор заканчивает эпоху условий “под звездочкой” и повышает прозрачность работы банковских организаций для вкладчиков. Подробнее об этом рассказала агентству "Прайм" операционный директор финтех платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева.По ее мнению, это изменение - скорее минорное обновление, направленное на упрощение и повышение доступности банковских вкладов для населения.Артемьева подчеркнула, что этот новый закон, скорее всего, просто ограничит возможность банкиров “играть” с переменной ставкой — теперь уже порядок ее определения, изменения и значение на дату заключения договора нужно будет указывать среди прочих условий. Сократится число спорных ситуаций, и от этого в выигрыше будут все - и клиенты и банки.Однако, по мнению Артемьевой, рынок эта новость не всколыхнет. При этом банкирам придется потратить ресурсы на "подгонку" текущих договоров и материалов под новый закон, а это все-таки дополнительные расходы, которые вполне могут отразиться на условиях для вкладчиков.
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экономика, россия
03:18 03.07.2022
 
Россиянам объяснили, какие уловки по вкладам запретили банкам

Эксперт Артемьева сообщила, что с 3 июля банки обязали раскрывать все условия по вкладам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на историческом здании Московского международного торгового банка на улице Кузнецкий мост
Вывеска на историческом здании Московского международного торгового банка на улице Кузнецкий мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска на историческом здании Московского международного торгового банка на улице Кузнецкий мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. С 3 июля вступает в силу закон, который обязывает кредитные организации раскрывать все условия привлечения денежных средств физлиц в договоре. Причем все условия по вкладам банки будут прописывать крупным шрифтом на первой странице договора. Фактически регулятор заканчивает эпоху условий “под звездочкой” и повышает прозрачность работы банковских организаций для вкладчиков. Подробнее об этом рассказала агентству "Прайм" операционный директор финтех платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева.
По ее мнению, это изменение - скорее минорное обновление, направленное на упрощение и повышение доступности банковских вкладов для населения.
Артемьева подчеркнула, что этот новый закон, скорее всего, просто ограничит возможность банкиров “играть” с переменной ставкой — теперь уже порядок ее определения, изменения и значение на дату заключения договора нужно будет указывать среди прочих условий. Сократится число спорных ситуаций, и от этого в выигрыше будут все - и клиенты и банки.
Однако, по мнению Артемьевой, рынок эта новость не всколыхнет. При этом банкирам придется потратить ресурсы на "подгонку" текущих договоров и материалов под новый закон, а это все-таки дополнительные расходы, которые вполне могут отразиться на условиях для вкладчиков.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 11:02
Все российские банки подключились к антиотмывочной платформе ЦБ
 
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