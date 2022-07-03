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Россиянам объяснили, какие уловки по вкладам запретили банкам
Россиянам объяснили, какие уловки по вкладам запретили банкам - РИА Новости, 03.07.2022
Россиянам объяснили, какие уловки по вкладам запретили банкам
С 3 июля вступает в силу закон, который обязывает кредитные организации раскрывать все условия привлечения денежных средств физлиц в договоре. Причем все... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T03:18
2022-07-03T03:18
2022-07-03T03:18
экономика
россия
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. С 3 июля вступает в силу закон, который обязывает кредитные организации раскрывать все условия привлечения денежных средств физлиц в договоре. Причем все условия по вкладам банки будут прописывать крупным шрифтом на первой странице договора. Фактически регулятор заканчивает эпоху условий “под звездочкой” и повышает прозрачность работы банковских организаций для вкладчиков. Подробнее об этом рассказала агентству "Прайм" операционный директор финтех платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева.По ее мнению, это изменение - скорее минорное обновление, направленное на упрощение и повышение доступности банковских вкладов для населения.Артемьева подчеркнула, что этот новый закон, скорее всего, просто ограничит возможность банкиров “играть” с переменной ставкой — теперь уже порядок ее определения, изменения и значение на дату заключения договора нужно будет указывать среди прочих условий. Сократится число спорных ситуаций, и от этого в выигрыше будут все - и клиенты и банки.Однако, по мнению Артемьевой, рынок эта новость не всколыхнет. При этом банкирам придется потратить ресурсы на "подгонку" текущих договоров и материалов под новый закон, а это все-таки дополнительные расходы, которые вполне могут отразиться на условиях для вкладчиков.
https://ria.ru/20220701/banki-1799493471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Россиянам объяснили, какие уловки по вкладам запретили банкам
Эксперт Артемьева сообщила, что с 3 июля банки обязали раскрывать все условия по вкладам
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости.
С 3 июля вступает в силу закон, который обязывает кредитные организации раскрывать все условия привлечения денежных средств физлиц в договоре. Причем все условия по вкладам банки будут прописывать крупным шрифтом на первой странице договора. Фактически регулятор заканчивает эпоху условий “под звездочкой” и повышает прозрачность работы банковских организаций для вкладчиков. Подробнее об этом рассказала
агентству "Прайм" операционный директор финтех платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева.
По ее мнению, это изменение - скорее минорное обновление, направленное на упрощение и повышение доступности банковских вкладов для населения.
Артемьева подчеркнула, что этот новый закон, скорее всего, просто ограничит возможность банкиров “играть” с переменной ставкой — теперь уже порядок ее определения, изменения и значение на дату заключения договора нужно будет указывать среди прочих условий. Сократится число спорных ситуаций, и от этого в выигрыше будут все - и клиенты и банки.
Однако, по мнению Артемьевой, рынок эта новость не всколыхнет. При этом банкирам придется потратить ресурсы на "подгонку" текущих договоров и материалов под новый закон, а это все-таки дополнительные расходы, которые вполне могут отразиться на условиях для вкладчиков.