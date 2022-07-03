https://ria.ru/20220703/ukraina-1799939469.html
ЕС может предоставить финансовую помощь Украине, сообщили СМИ
ЕС может предоставить финансовую помощь Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.07.2022
ЕС может предоставить финансовую помощь Украине, сообщили СМИ
Помощь Евросоюза на восстановление Украины может превысить 500 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T17:50
2022-07-03T17:50
2022-07-03T17:50
украина
брюссель
молдавия
евросоюз
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Помощь Евросоюза на восстановление Украины может превысить 500 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.По данным агентства, Украина представит план восстановления на форуме по реконструкции страны в швейцарском городе Лугано 4-5 июля. В документе объемом около 2 тысяч страниц описан широкий перечень проектов в области инфраструктуры, безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также диверсификацию энергоресурсов."Чиновники Европейского союза заявили, что блок из 27 членов, который в прошлом месяце официально признал Украину кандидатом, предоставит основную часть общей финансовой помощи, объем которой может превысить 500 миллиардов евро", - пишет агентство.Согласно информации источника, правительство Украины обсудило черновик проекта с донорами, включая ЕС, которые предоставят свои отзывы в течение ближайших месяцев.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
https://ria.ru/20220701/pomosch-1799658286.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, брюссель, молдавия, евросоюз, в мире
ЕС может предоставить финансовую помощь Украине, сообщили СМИ
Блумберг: Евросоюз может предоставить более 500 миллиардов евро помощи Украине