Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава генштаба Британии: ВС России "практически неизбежно" займут ДНР - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799935234.html
Экс-глава генштаба Британии: ВС России "практически неизбежно" займут ДНР
Экс-глава генштаба Британии: ВС России "практически неизбежно" займут ДНР - РИА Новости, 03.07.2022
Экс-глава генштаба Британии: ВС России "практически неизбежно" займут ДНР
Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что российские силы "практически неизбежно" займут ДНР и ЛНР, украинцы не смогут их оттуда... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T17:08
2022-07-03T17:15
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
великобритания
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787404357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21bfac74755a4bbee98e33ca9934640c.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что российские силы "практически неизбежно" займут ДНР и ЛНР, украинцы не смогут их оттуда "изгнать".Занятие ДНР и ЛНР "практически неизбежно", считает генерал. Он также допустил, что после этого спецоперация России приостановится, могут начаться "содержательные переговоры".По словам Данната, в этом контексте сокращение численности войск в Британии является безумием."С точки зрения сухопутных сил мы гораздо менее боеспособны, чем десять лет назад", - отметил он.
https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799901334.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787404357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de04e3f473a521476fcd442f6ce7c8fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, великобритания, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
17:08 03.07.2022 (обновлено: 17:15 03.07.2022)
 
Экс-глава генштаба Британии: ВС России "практически неизбежно" займут ДНР

Экс-глава генштаба Британии Даннат: российские силы "практически неизбежно" займут Донбасс

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведгруппы ВС России
Военнослужащий разведгруппы ВС России - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий разведгруппы ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что российские силы "практически неизбежно" займут ДНР и ЛНР, украинцы не смогут их оттуда "изгнать".

"Мир может приказать им уйти, но россияне не уйдут, и никто не может заставить их уйти", - отметил он в интервью телеканалу Sky News. Даннат добавил, что у украинцев не хватит сил, чтобы "изгнать" силы РФ.

Занятие ДНР и ЛНР "практически неизбежно", считает генерал. Он также допустил, что после этого спецоперация России приостановится, могут начаться "содержательные переговоры".
По словам Данната, в этом контексте сокращение численности войск в Британии является безумием.
"С точки зрения сухопутных сил мы гораздо менее боеспособны, чем десять лет назад", - отметил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:14Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.07.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВеликобританияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала