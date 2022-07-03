https://ria.ru/20220703/ukraina-1799935234.html

Экс-глава генштаба Британии: ВС России "практически неизбежно" займут ДНР

Экс-глава генштаба Британии: ВС России "практически неизбежно" займут ДНР - РИА Новости, 03.07.2022

Экс-глава генштаба Британии: ВС России "практически неизбежно" займут ДНР

Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что российские силы "практически неизбежно" займут ДНР и ЛНР, украинцы не смогут их оттуда... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T17:08

2022-07-03T17:08

2022-07-03T17:15

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

великобритания

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что российские силы "практически неизбежно" займут ДНР и ЛНР, украинцы не смогут их оттуда "изгнать".Занятие ДНР и ЛНР "практически неизбежно", считает генерал. Он также допустил, что после этого спецоперация России приостановится, могут начаться "содержательные переговоры".По словам Данната, в этом контексте сокращение численности войск в Британии является безумием."С точки зрения сухопутных сил мы гораздо менее боеспособны, чем десять лет назад", - отметил он.

https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799901334.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

великобритания

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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, великобритания, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр