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Business Insider: Украина отказывается от западных БПЛА - РИА Новости, 03.07.2022
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Business Insider: Украина отказывается от западных БПЛА
Business Insider: Украина отказывается от западных БПЛА - РИА Новости, 03.07.2022
Business Insider: Украина отказывается от западных БПЛА
Украинская армия старается не использовать американские и турецкие дроны из-за их неэффективности против российской противовоздушной обороны, пишет Business... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T16:19
2022-07-03T16:19
в мире
сша
вооруженные силы украины
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россия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинская армия старается не использовать американские и турецкие дроны из-за их неэффективности против российской противовоздушной обороны, пишет Business Insider со ссылкой на военнослужащих ВСУ и экспертов.По словам специалистов, использование дорогостоящих западных БПЛА в зоне боевых действий не имеет смысла, поскольку российские системы РЭБ и ПВО их быстро засекают и ликвидируют.Как отмечается в статье, США планировали отправить ВСУ разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle, которые намного превосходят по своим характеристикам турецкие Bayraktar TB2. Однако неназванные источники в Вооруженных силах Украины сообщили, что Киев не нуждается в такой технике. Аппарат стоимостью десять миллионов долларов собьют во время первого же вылета, уточнили военные.Украинское руководство, поняв, что дроны не помогут, теперь стало требовать у США и других западных союзников современные истребители последних поколений, подытожили авторы публикации.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал ВСУ.
https://ria.ru/20220626/ukraina-1798248269.html
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в мире, сша, вооруженные силы украины, украина, россия
16:19 03.07.2022
 
Business Insider: Украина отказывается от западных БПЛА

BI: поставляемые Украине американские и турецкие БПЛА бессильны против российской ПВО

© AP Photo / Efrem LukatskyБоевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинская армия старается не использовать американские и турецкие дроны из-за их неэффективности против российской противовоздушной обороны, пишет Business Insider со ссылкой на военнослужащих ВСУ и экспертов.
По словам специалистов, использование дорогостоящих западных БПЛА в зоне боевых действий не имеет смысла, поскольку российские системы РЭБ и ПВО их быстро засекают и ликвидируют.
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Как отмечается в статье, США планировали отправить ВСУ разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle, которые намного превосходят по своим характеристикам турецкие Bayraktar TB2. Однако неназванные источники в Вооруженных силах Украины сообщили, что Киев не нуждается в такой технике. Аппарат стоимостью десять миллионов долларов собьют во время первого же вылета, уточнили военные.
Украинское руководство, поняв, что дроны не помогут, теперь стало требовать у США и других западных союзников современные истребители последних поколений, подытожили авторы публикации.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал ВСУ.
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