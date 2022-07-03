https://ria.ru/20220703/ukraina-1799930898.html

Business Insider: Украина отказывается от западных БПЛА

Business Insider: Украина отказывается от западных БПЛА - РИА Новости, 03.07.2022

Business Insider: Украина отказывается от западных БПЛА

Украинская армия старается не использовать американские и турецкие дроны из-за их неэффективности против российской противовоздушной обороны, пишет Business... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T16:19

2022-07-03T16:19

2022-07-03T16:19

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вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинская армия старается не использовать американские и турецкие дроны из-за их неэффективности против российской противовоздушной обороны, пишет Business Insider со ссылкой на военнослужащих ВСУ и экспертов.По словам специалистов, использование дорогостоящих западных БПЛА в зоне боевых действий не имеет смысла, поскольку российские системы РЭБ и ПВО их быстро засекают и ликвидируют.Как отмечается в статье, США планировали отправить ВСУ разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle, которые намного превосходят по своим характеристикам турецкие Bayraktar TB2. Однако неназванные источники в Вооруженных силах Украины сообщили, что Киев не нуждается в такой технике. Аппарат стоимостью десять миллионов долларов собьют во время первого же вылета, уточнили военные.Украинское руководство, поняв, что дроны не помогут, теперь стало требовать у США и других западных союзников современные истребители последних поколений, подытожили авторы публикации.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220626/ukraina-1798248269.html

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797673351.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, вооруженные силы украины, украина, россия