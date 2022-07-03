Business Insider: Украина отказывается от западных БПЛА
BI: поставляемые Украине американские и турецкие БПЛА бессильны против российской ПВО
© AP Photo / Efrem LukatskyБоевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинская армия старается не использовать американские и турецкие дроны из-за их неэффективности против российской противовоздушной обороны, пишет Business Insider со ссылкой на военнослужащих ВСУ и экспертов.
По словам специалистов, использование дорогостоящих западных БПЛА в зоне боевых действий не имеет смысла, поскольку российские системы РЭБ и ПВО их быстро засекают и ликвидируют.
Как отмечается в статье, США планировали отправить ВСУ разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle, которые намного превосходят по своим характеристикам турецкие Bayraktar TB2. Однако неназванные источники в Вооруженных силах Украины сообщили, что Киев не нуждается в такой технике. Аппарат стоимостью десять миллионов долларов собьют во время первого же вылета, уточнили военные.
Украинское руководство, поняв, что дроны не помогут, теперь стало требовать у США и других западных союзников современные истребители последних поколений, подытожили авторы публикации.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал ВСУ.