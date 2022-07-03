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СК расследует преступления Киева против гражданского населения - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799915540.html
СК расследует преступления Киева против гражданского населения
СК расследует преступления Киева против гражданского населения - РИА Новости, 03.07.2022
СК расследует преступления Киева против гражданского населения
СК РФ запросит у Минобороны РФ данные о минировании украинскими силовиками подходов к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте, размещении ими... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:48
2022-07-03T14:48
специальная военная операция на украине
михаил мизинцев
россия
донецкая народная республика
харьков
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. СК РФ запросит у Минобороны РФ данные о минировании украинскими силовиками подходов к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте, размещении ими бронетехники и артиллерии в техлицее в Харькове, размещении гаубиц и РСЗО на детских площадках в Константиновке в ДНР, а также обстреле жилых кварталов с территории Славянского комбикормового завода в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."СК России запросит у министерства обороны материалы об очередных преступных действиях ВСУ в отношении гражданского населения... Следственным комитетом России будут приняты все необходимые меры, направленные на установление причастных к преступлениям лиц и привлечение их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.В субботу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики украинских нацбатальонов заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте в ДНР, заняли эти строения, а вблизи разместили РСЗО и бронетехнику.Кроме того, неонацисты украинских вооруженных формирований в техническом лицее в Харькове оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию. В жилых домах в Константиновке в ДНР украинские военные, по словам Мизинцева, оборудовали огневые позиции, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО. Также, по его словам, в Славянске в ДНР с целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня украинские силовики с территории Славянского комбикормового завода обстреляли жилые кварталы, в результате чего погибла женщина и около 10 человек получили ранения.
https://ria.ru/20220702/prestuplenie-1799793110.html
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россия
донецкая народная республика
харьков
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михаил мизинцев, россия, донецкая народная республика, харьков, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире
14:48 03.07.2022
 
СК расследует преступления Киева против гражданского населения

СК изучит данные о преступлениях Киева в Бахмуте, Харькове, Константиновке, Славянске

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. СК РФ запросит у Минобороны РФ данные о минировании украинскими силовиками подходов к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте, размещении ими бронетехники и артиллерии в техлицее в Харькове, размещении гаубиц и РСЗО на детских площадках в Константиновке в ДНР, а также обстреле жилых кварталов с территории Славянского комбикормового завода в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"СК России запросит у министерства обороны материалы об очередных преступных действиях ВСУ в отношении гражданского населения... Следственным комитетом России будут приняты все необходимые меры, направленные на установление причастных к преступлениям лиц и привлечение их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
Вчера, 15:43
СК запросит у Минобороны информацию о преступлениях украинских силовиков
В субботу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики украинских нацбатальонов заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте в ДНР, заняли эти строения, а вблизи разместили РСЗО и бронетехнику.
Кроме того, неонацисты украинских вооруженных формирований в техническом лицее в Харькове оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию. В жилых домах в Константиновке в ДНР украинские военные, по словам Мизинцева, оборудовали огневые позиции, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО. Также, по его словам, в Славянске в ДНР с целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня украинские силовики с территории Славянского комбикормового завода обстреляли жилые кварталы, в результате чего погибла женщина и около 10 человек получили ранения.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
Вчера, 09:59Специальная военная операция на Украине
СК завел дела против причастных к обстрелам ЛНР и ДНР военных ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МизинцевРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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