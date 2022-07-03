СК расследует преступления Киева против гражданского населения
СК изучит данные о преступлениях Киева в Бахмуте, Харькове, Константиновке, Славянске
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. СК РФ запросит у Минобороны РФ данные о минировании украинскими силовиками подходов к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте, размещении ими бронетехники и артиллерии в техлицее в Харькове, размещении гаубиц и РСЗО на детских площадках в Константиновке в ДНР, а также обстреле жилых кварталов с территории Славянского комбикормового завода в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"СК России запросит у министерства обороны материалы об очередных преступных действиях ВСУ в отношении гражданского населения... Следственным комитетом России будут приняты все необходимые меры, направленные на установление причастных к преступлениям лиц и привлечение их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
В субботу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики украинских нацбатальонов заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте в ДНР, заняли эти строения, а вблизи разместили РСЗО и бронетехнику.
Кроме того, неонацисты украинских вооруженных формирований в техническом лицее в Харькове оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию. В жилых домах в Константиновке в ДНР украинские военные, по словам Мизинцева, оборудовали огневые позиции, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО. Также, по его словам, в Славянске в ДНР с целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня украинские силовики с территории Славянского комбикормового завода обстреляли жилые кварталы, в результате чего погибла женщина и около 10 человек получили ранения.