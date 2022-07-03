https://ria.ru/20220703/ukraina-1799915540.html

СК расследует преступления Киева против гражданского населения

СК расследует преступления Киева против гражданского населения - РИА Новости, 03.07.2022

СК расследует преступления Киева против гражданского населения

СК РФ запросит у Минобороны РФ данные о минировании украинскими силовиками подходов к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте, размещении ими... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:48

2022-07-03T14:48

2022-07-03T14:48

специальная военная операция на украине

михаил мизинцев

россия

донецкая народная республика

харьков

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. СК РФ запросит у Минобороны РФ данные о минировании украинскими силовиками подходов к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте, размещении ими бронетехники и артиллерии в техлицее в Харькове, размещении гаубиц и РСЗО на детских площадках в Константиновке в ДНР, а также обстреле жилых кварталов с территории Славянского комбикормового завода в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."СК России запросит у министерства обороны материалы об очередных преступных действиях ВСУ в отношении гражданского населения... Следственным комитетом России будут приняты все необходимые меры, направленные на установление причастных к преступлениям лиц и привлечение их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.В субботу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что боевики украинских нацбатальонов заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГС в Бахмуте в ДНР, заняли эти строения, а вблизи разместили РСЗО и бронетехнику.Кроме того, неонацисты украинских вооруженных формирований в техническом лицее в Харькове оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию. В жилых домах в Константиновке в ДНР украинские военные, по словам Мизинцева, оборудовали огневые позиции, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО. Также, по его словам, в Славянске в ДНР с целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня украинские силовики с территории Славянского комбикормового завода обстреляли жилые кварталы, в результате чего погибла женщина и около 10 человек получили ранения.

https://ria.ru/20220702/prestuplenie-1799793110.html

https://ria.ru/20220702/donbass-1799751718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мизинцев, россия, донецкая народная республика, харьков, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире