https://ria.ru/20220703/ukraina-1799910781.html

Премьер Австралии впервые посетил Украину, заявил глава Киевской ОВА

Премьер Австралии впервые посетил Украину, заявил глава Киевской ОВА - РИА Новости, 03.07.2022

Премьер Австралии впервые посетил Украину, заявил глава Киевской ОВА

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе посетил Киевскую область, это его первый визит на Украину, сообщил глава Киевской областной военной администрации... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:17

2022-07-03T14:17

2022-07-03T14:17

в мире

энтони альбанезе

владимир путин

австралия

украина

россия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе посетил Киевскую область, это его первый визит на Украину, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба."Киевскую область посетил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Делегация побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене. Это первая поездка Энтони Альбанезе в Украину. Он был потрясен от увиденного: разрушены гражданские дома, следы от мин, уничтожен аэропорт "Антонова", - написал Кулеба на своей странице в Facebook*.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220622/ukraina-1797364778.html

https://ria.ru/20220701/zelenskiy-1799717509.html

австралия

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энтони альбанезе, владимир путин, австралия, украина, россия