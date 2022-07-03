Премьер Австралии впервые посетил Украину, заявил глава Киевской ОВА
Глава Киевской ОВА Кулеба: премьер Австралии Альбанезе впервые посетил Украину
© AP Photo / Rick RycroftЭнтони Альбанезе
© AP Photo / Rick Rycroft
Энтони Альбанезе. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе посетил Киевскую область, это его первый визит на Украину, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Киевскую область посетил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Делегация побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене. Это первая поездка Энтони Альбанезе в Украину. Он был потрясен от увиденного: разрушены гражданские дома, следы от мин, уничтожен аэропорт "Антонова", - написал Кулеба на своей странице в Facebook*.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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