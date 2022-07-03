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СМИ: в МИД Палестины перечислили требования к Байдену перед его визитом
СМИ: в МИД Палестины перечислили требования к Байдену перед его визитом - РИА Новости, 03.07.2022
СМИ: в МИД Палестины перечислили требования к Байдену перед его визитом
Палестинское руководство представит пять требований к президенту США Джо Байдену во время его визита в регион, пишет израильское издание "Джерузалем пост" со... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T19:17
2022-07-03T19:17
2022-07-03T19:28
палестина
сша
джо байден
израиль
организация освобождения палестины
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
махмуд аббас
дональд трамп
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Палестинское руководство представит пять требований к президенту США Джо Байдену во время его визита в регион, пишет израильское издание "Джерузалем пост" со ссылкой на чиновника в палестинском МИД.Как пишет издание, наиболее важным требованием является "восстановление политического горизонта" между Израилем и Палестиной.Второе требование - открыть консульство США в Иерусалиме, которое де-факто было американской дипмиссией у палестинцев. Консульство было закрыто администрацией Дональда Трампа.Также палестинцы требуют исключить Организацию освобождения Палестины (ООП) из списка террористических и открыть дипломатическое представительство организации в Вашингтоне.Четвертое требование - оказать давление на израильское правительство, чтобы остановить "эскалацию против палестинцев". Пятое - восстановление финансовой помощи США Палестинской администрации.Кроме того, палестинцы хотят, чтобы новый премьер-министр Яир Лапид "как можно скорее" встретился с лидером ПА Махмудом Аббасом.
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палестина, сша, джо байден, израиль, организация освобождения палестины, яир лапид (министр иностранных дел израиля), махмуд аббас, дональд трамп
19:17 03.07.2022 (обновлено: 19:28 03.07.2022)
СМИ: в МИД Палестины перечислили требования к Байдену перед его визитом
Jerusalem Post: Палестина представит пять требований к Байдену во время его визита