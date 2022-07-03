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Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/tetkino-1799891866.html
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области
Курский губернатор сообщил об обстреле посёлка Тёткино, зафиксированы повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:08
2022-07-03T12:36
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Курский губернатор сообщил об обстреле посёлка Тёткино, зафиксированы повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале."Очередной минометный обстрел в посёлке Теткино. Основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом. Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет. Наши военные подавили атаку противника ответным огнём", — пишет Старовойт.
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роман старовойт, курская область, вооруженные силы украины
12:08 03.07.2022 (обновлено: 12:36 03.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ приграничного поселка Теткино

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия минометного обстрела поселка Теткино в Курской области
Последствия минометного обстрела поселка Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия минометного обстрела поселка Теткино в Курской области
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Курский губернатор сообщил об обстреле посёлка Тёткино, зафиксированы повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
"Очередной минометный обстрел в посёлке Теткино. Основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом. Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет. Наши военные подавили атаку противника ответным огнём", — пишет Старовойт.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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