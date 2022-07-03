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Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 03.07.2022
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области
Курский губернатор сообщил об обстреле посёлка Тёткино, зафиксированы повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:08
2022-07-03T12:08
2022-07-03T12:36
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Курский губернатор сообщил об обстреле посёлка Тёткино, зафиксированы повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале."Очередной минометный обстрел в посёлке Теткино. Основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом. Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет. Наши военные подавили атаку противника ответным огнём", — пишет Старовойт.
курская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, курская область, вооруженные силы украины
12:08 03.07.2022 (обновлено: 12:36 03.07.2022)
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ приграничного поселка Теткино