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Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 03.07.2022

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

Курский губернатор сообщил об обстреле посёлка Тёткино, зафиксированы повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:08

2022-07-03T12:08

2022-07-03T12:36

специальная военная операция на украине

роман старовойт

курская область

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Курский губернатор сообщил об обстреле посёлка Тёткино, зафиксированы повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале."Очередной минометный обстрел в посёлке Теткино. Основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом. Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет. Наши военные подавили атаку противника ответным огнём", — пишет Старовойт.

курская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роман старовойт, курская область, вооруженные силы украины