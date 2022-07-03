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ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и других бронемашин ВСУ
ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и других бронемашин ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и других бронемашин ВСУ
Уже почти 3,9 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:18
2022-07-03T12:18
2022-07-03T12:18
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уже почти 3,9 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 229 самолетов, 134 вертолета, 1440 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3078 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3979 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и других бронемашин ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и бронемашин ВСУ с 24 февраля