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ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и других бронемашин ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/tanki-1799893594.html
ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и других бронемашин ВСУ
ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и других бронемашин ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и других бронемашин ВСУ
Уже почти 3,9 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:18
2022-07-03T12:18
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уже почти 3,9 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 229 самолетов, 134 вертолета, 1440 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3078 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3979 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
12:18 03.07.2022
 
ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и других бронемашин ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и бронемашин ВСУ с 24 февраля

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодбитый танк ВСУ
Подбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Подбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уже почти 3,9 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 229 самолетов, 134 вертолета, 1440 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3078 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3979 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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