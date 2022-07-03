https://ria.ru/20220703/tanki-1799893594.html

ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и других бронемашин ВСУ

ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и других бронемашин ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022

ВС России уничтожили почти 3,9 тысячи танков и других бронемашин ВСУ

Уже почти 3,9 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:18

2022-07-03T12:18

2022-07-03T12:18

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уже почти 3,9 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 229 самолетов, 134 вертолета, 1440 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3078 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3979 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина