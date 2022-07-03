https://ria.ru/20220703/su-25-1799890228.html
Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и десять беспилотников за сутки
Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и десять беспилотников за сутки - РИА Новости, 03.07.2022
Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и десять беспилотников за сутки
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 и 10 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:59
2022-07-03T11:59
2022-07-03T11:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
су-25
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 и 10 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дибровное Харьковской области и Квитнево Николаевской области", - говорится в сообщении.Также сбиты десять украинских беспилотников в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Помимо этого российской ПВО были перехвачены восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars в ЛНР и четыре реактивных снаряда "Ураган" в ЛНР, ДНР и Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, су-25
Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и десять беспилотников за сутки
Минобороны: российская ПВО сбила два украинских Су-25 и десять беспилотников за сутки