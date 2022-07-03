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Российская ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799893173.html
Российская ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО
Российская ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО - РИА Новости, 03.07.2022
Российская ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки перехватили восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:16
2022-07-03T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки перехватили восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.Российской ПВО были перехвачены восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars в ЛНР и четыре реактивных снаряда "Ураган" в ЛНР, ДНР и Харьковской области.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, харьковская область, донецкая народная республика
12:16 03.07.2022 (обновлено: 12:17 03.07.2022)
 
Российская ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО

Минобороны: ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре снаряда Himaris

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки перехватили восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
Российской ПВО были перехвачены восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars в ЛНР и четыре реактивных снаряда "Ураган" в ЛНР, ДНР и Харьковской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
12:11Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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