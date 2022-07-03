https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799893173.html
Российская ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО
Российская ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО - РИА Новости, 03.07.2022
Российская ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки перехватили восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:16
2022-07-03T12:16
2022-07-03T12:17
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки перехватили восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.Российской ПВО были перехвачены восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars в ЛНР и четыре реактивных снаряда "Ураган" в ЛНР, ДНР и Харьковской области.
https://ria.ru/20220703/punkty-1799892349.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, харьковская область, донецкая народная республика
12:16 03.07.2022 (обновлено: 12:17 03.07.2022)
Российская ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО
Минобороны: ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре снаряда Himaris