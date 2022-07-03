https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799893173.html

Российская ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО

Российская ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО - РИА Новости, 03.07.2022

Российская ПВО перехватила восемь снарядов РСЗО

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки перехватили восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars, сообщили в... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:16

2022-07-03T12:16

2022-07-03T12:17

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки перехватили восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.Российской ПВО были перехвачены восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars в ЛНР и четыре реактивных снаряда "Ураган" в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

https://ria.ru/20220703/punkty-1799892349.html

луганская народная республика

харьковская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, харьковская область, донецкая народная республика