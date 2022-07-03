Рейтинг@Mail.ru
ВКС ликвидировали пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799891028.html
ВКС ликвидировали пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны
ВКС ликвидировали пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны - РИА Новости, 03.07.2022
ВКС ликвидировали пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны
В восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС РФ ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны, сообщили... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:03
2022-07-03T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797481628_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b44159c9fc771e5256d8570a91a1e82.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС РФ ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В восточной части города Харьков ударом высокоточного оружия Воздушно-космических сил ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате удара уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники.
https://ria.ru/20220703/punkty-1799892349.html
россия
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797481628_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5442e6d576ea366fa0e4ccca49253405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, харьков
12:03 03.07.2022 (обновлено: 12:14 03.07.2022)
 
ВКС ликвидировали пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны

Минобороны: ВКС ликвидировали пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в зоне специальной военной операции. Скриншот видео
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в зоне специальной военной операции. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС РФ ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В восточной части города Харьков ударом высокоточного оружия Воздушно-космических сил ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в результате удара уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
12:11Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили еще 32 пункта управления ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала