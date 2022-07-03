https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799891028.html

ВКС ликвидировали пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны

ВКС ликвидировали пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны - РИА Новости, 03.07.2022

ВКС ликвидировали пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны

В восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС РФ ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны, сообщили... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:03

2022-07-03T12:03

2022-07-03T12:14

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россия

харьков

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС РФ ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В восточной части города Харьков ударом высокоточного оружия Воздушно-космических сил ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате удара уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники.

https://ria.ru/20220703/punkty-1799892349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, харьков