https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799891028.html
ВКС ликвидировали пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны
ВКС ликвидировали пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны - РИА Новости, 03.07.2022
ВКС ликвидировали пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны
В восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС РФ ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны, сообщили... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:03
2022-07-03T12:03
2022-07-03T12:14
специальная военная операция на украине
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харьков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС РФ ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В восточной части города Харьков ударом высокоточного оружия Воздушно-космических сил ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны", - сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате удара уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники.
https://ria.ru/20220703/punkty-1799892349.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, харьков
12:03 03.07.2022 (обновлено: 12:14 03.07.2022)
ВКС ликвидировали пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны
Минобороны: ВКС ликвидировали пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны