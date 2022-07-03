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В Лондоне заявили о недопустимости "нового минского соглашения" - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Лондоне заявили о недопустимости "нового минского соглашения"
В Лондоне заявили о недопустимости "нового минского соглашения" - РИА Новости, 03.07.2022
В Лондоне заявили о недопустимости "нового минского соглашения"
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что нельзя допустить заключение "нового минского соглашения", Украине нужно победить Россию. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:21
2022-07-03T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
лиз трасс
великобритания
россия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что нельзя допустить заключение "нового минского соглашения", Украине нужно победить Россию.По словам Трасс, которая дала интервью газете Journal du Dimanche, "плохо продуманный мирный договор" позволит президенту РФ Владимиру Путину "перегруппировать свои силы"."Поэтому мы не можем позволить себе новое минское соглашение. Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит ее безопасность", - добавила она. По словам Трасс, она обсудила этот вопрос со своим французской коллегой Катрин Колонна, и "все союзники согласны с этой целью".
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в мире, украина, лиз трасс, великобритания, россия
13:21 03.07.2022
 
В Лондоне заявили о недопустимости "нового минского соглашения"

Глава МИД Британии Трасс заявили о недопустимости "нового минского соглашения" для Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что нельзя допустить заключение "нового минского соглашения", Украине нужно победить Россию.
По словам Трасс, которая дала интервью газете Journal du Dimanche, "плохо продуманный мирный договор" позволит президенту РФ Владимиру Путину "перегруппировать свои силы".
"Поэтому мы не можем позволить себе новое минское соглашение. Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит ее безопасность", - добавила она. По словам Трасс, она обсудила этот вопрос со своим французской коллегой Катрин Колонна, и "все союзники согласны с этой целью".
Лидеры стран НАТО во время группового фото на саммите в Мадриде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛиз ТрассВеликобританияРоссия
 
 
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