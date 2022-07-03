https://ria.ru/20220703/soglashenie-1799903302.html

В Лондоне заявили о недопустимости "нового минского соглашения"

В Лондоне заявили о недопустимости "нового минского соглашения" - РИА Новости, 03.07.2022

В Лондоне заявили о недопустимости "нового минского соглашения"

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что нельзя допустить заключение "нового минского соглашения", Украине нужно победить Россию. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:21

2022-07-03T13:21

2022-07-03T13:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

лиз трасс

великобритания

россия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что нельзя допустить заключение "нового минского соглашения", Украине нужно победить Россию.По словам Трасс, которая дала интервью газете Journal du Dimanche, "плохо продуманный мирный договор" позволит президенту РФ Владимиру Путину "перегруппировать свои силы"."Поэтому мы не можем позволить себе новое минское соглашение. Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит ее безопасность", - добавила она. По словам Трасс, она обсудила этот вопрос со своим французской коллегой Катрин Колонна, и "все союзники согласны с этой целью".

https://ria.ru/20220703/zapad-1799803148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, лиз трасс, великобритания, россия