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Удары со стороны Украины не останутся без ответа, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.07.2022
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Удары со стороны Украины не останутся без ответа, заявил Слуцкий
Удары со стороны Украины не останутся без ответа, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.07.2022
Удары со стороны Украины не останутся без ответа, заявил Слуцкий
Обстрелы Белгорода и Курска со стороны Украины не останутся без ответа, за преступления придётся платить "по суровой шкале наказания", заявил глава комитета... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T16:49
2022-07-03T16:49
в мире
вячеслав гладков
украина
белгород
курск
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обстрелы Белгорода и Курска со стороны Украины не останутся без ответа, за преступления придётся платить "по суровой шкале наказания", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. В результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали."За все преступления рано или поздно придется платить. И платить по суровой шкале наказания… Уверен, удары по Белгороду и Курску не останутся без ответа", - написал Слуцкий.Он добавил, что подобные решения Киева являются демонстрацией "мнимой боеспособности" и подтверждают необходимость проведения спецоперации России на Украине. "Зеленскому явно понадобились "кровавый пиар" и демонстрация мнимой боеспособности на фоне неспособности укронацистов противостоять российским солдатам на поле боя… Произошедшее лишь подтверждает, что проведение спецоперации на Украине было необходимо, в том числе для обеспечения непосредственной безопасности территории России", - отметил парламентарий.По его словам, ответственность должен нести не только Киев. "А ответственность за страдания мирных жителей лежит не только на украинских властях, которым от крови уже не отмыться, но и на их западных покровителях", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220703/zakharova-1799917688.html
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"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов
В результате ночного обстрела в Белгороде пострадали 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
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в мире, вячеслав гладков, украина, белгород, курск
16:49 03.07.2022
 
Удары со стороны Украины не останутся без ответа, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий: удары по Белгороду и Курску со стороны ВСУ не останутся без ответа

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обстрелы Белгорода и Курска со стороны Украины не останутся без ответа, за преступления придётся платить "по суровой шкале наказания", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. В результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
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Вчера, 14:58
Киев пытается спровоцировать Москву на ответные удары, заявила Захарова
"За все преступления рано или поздно придется платить. И платить по суровой шкале наказания… Уверен, удары по Белгороду и Курску не останутся без ответа", - написал Слуцкий.
Он добавил, что подобные решения Киева являются демонстрацией "мнимой боеспособности" и подтверждают необходимость проведения спецоперации России на Украине. "Зеленскому явно понадобились "кровавый пиар" и демонстрация мнимой боеспособности на фоне неспособности укронацистов противостоять российским солдатам на поле боя… Произошедшее лишь подтверждает, что проведение спецоперации на Украине было необходимо, в том числе для обеспечения непосредственной безопасности территории России", - отметил парламентарий.
По его словам, ответственность должен нести не только Киев. "А ответственность за страдания мирных жителей лежит не только на украинских властях, которым от крови уже не отмыться, но и на их западных покровителях", - резюмировал он.
 
В миреВячеслав ГладковУкраинаБелгородКурск
 
 
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