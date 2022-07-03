https://ria.ru/20220703/slutskiy-1799933693.html

Удары со стороны Украины не останутся без ответа, заявил Слуцкий

Удары со стороны Украины не останутся без ответа, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.07.2022

Удары со стороны Украины не останутся без ответа, заявил Слуцкий

Обстрелы Белгорода и Курска со стороны Украины не останутся без ответа, за преступления придётся платить "по суровой шкале наказания", заявил глава комитета... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T16:49

2022-07-03T16:49

2022-07-03T16:49

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обстрелы Белгорода и Курска со стороны Украины не останутся без ответа, за преступления придётся платить "по суровой шкале наказания", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. В результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали."За все преступления рано или поздно придется платить. И платить по суровой шкале наказания… Уверен, удары по Белгороду и Курску не останутся без ответа", - написал Слуцкий.Он добавил, что подобные решения Киева являются демонстрацией "мнимой боеспособности" и подтверждают необходимость проведения спецоперации России на Украине. "Зеленскому явно понадобились "кровавый пиар" и демонстрация мнимой боеспособности на фоне неспособности укронацистов противостоять российским солдатам на поле боя… Произошедшее лишь подтверждает, что проведение спецоперации на Украине было необходимо, в том числе для обеспечения непосредственной безопасности территории России", - отметил парламентарий.По его словам, ответственность должен нести не только Киев. "А ответственность за страдания мирных жителей лежит не только на украинских властях, которым от крови уже не отмыться, но и на их западных покровителях", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220703/zakharova-1799917688.html

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"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов В результате ночного обстрела в Белгороде пострадали 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня. 2022-07-03T16:49 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вячеслав гладков, украина, белгород, курск