Удары со стороны Украины не останутся без ответа, заявил Слуцкий
Депутат Слуцкий: удары по Белгороду и Курску со стороны ВСУ не останутся без ответа
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обстрелы Белгорода и Курска со стороны Украины не останутся без ответа, за преступления придётся платить "по суровой шкале наказания", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных. В результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
"За все преступления рано или поздно придется платить. И платить по суровой шкале наказания… Уверен, удары по Белгороду и Курску не останутся без ответа", - написал Слуцкий.
Он добавил, что подобные решения Киева являются демонстрацией "мнимой боеспособности" и подтверждают необходимость проведения спецоперации России на Украине. "Зеленскому явно понадобились "кровавый пиар" и демонстрация мнимой боеспособности на фоне неспособности укронацистов противостоять российским солдатам на поле боя… Произошедшее лишь подтверждает, что проведение спецоперации на Украине было необходимо, в том числе для обеспечения непосредственной безопасности территории России", - отметил парламентарий.
По его словам, ответственность должен нести не только Киев. "А ответственность за страдания мирных жителей лежит не только на украинских властях, которым от крови уже не отмыться, но и на их западных покровителях", - резюмировал он.