https://ria.ru/20220703/sanktsii-1799945515.html
СМИ: премьер Австралии заявил о планах запретить импорт российского золота
СМИ: премьер Австралии заявил о планах запретить импорт российского золота - РИА Новости, 03.07.2022
СМИ: премьер Австралии заявил о планах запретить импорт российского золота
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна намерена ввести санкции в отношении ряда министров из РФ, запретить импорт российского золота. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T18:46
2022-07-03T18:46
2022-07-03T19:07
экономика
австралия
россия
киевская область
украина
санкции в отношении россии
энтони альбанезе
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна намерена ввести санкции в отношении ряда министров из РФ, запретить импорт российского золота.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что Альбанезе посетил Киевскую область, это его первый визит на Украину.Согласно агентству Рейтер, австралийский премьер-министр заявил, что Австралия применит санкции и запреты на поездки в отношении "еще 16 российских министров и олигархов", а также запретит импорт российского золота.Агентство отмечает, что в случае присоединения 16 человек к австралийскому списку подсанкционных российских лиц, их количество составит 843.
https://ria.ru/20220703/sanktsii-1799916002.html
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экономика, австралия, россия, киевская область, украина, санкции в отношении россии, энтони альбанезе
18:46 03.07.2022 (обновлено: 19:07 03.07.2022)
СМИ: премьер Австралии заявил о планах запретить импорт российского золота
Reuters: премьер Австралии Альбанезе заявил о планах по запрету импорта российского золота