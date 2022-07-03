https://ria.ru/20220703/samozero-1799960510.html

СК попросил проверить законность приговора по делу о трагедии на Сямозере

СК попросил проверить законность приговора по делу о трагедии на Сямозере - РИА Новости, 03.07.2022

СК попросил проверить законность приговора по делу о трагедии на Сямозере

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к Генеральному прокурору РФ по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году, фигуранты... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T20:28

2022-07-03T20:28

2022-07-03T20:30

происшествия

россия

сямозеро

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр бастрыкин

генеральная прокуратура рф

гибель детей на озере в карелии

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к Генеральному прокурору РФ по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году, фигуранты которого были освобождены от наказания, сообщается на сайте СК РФ.По этому делу московские сотрудницы департамента труда и социальной защиты Татьяна Барсукова и Елена Семкина признаны виновными в халатности при организации отдыха детей-сирот, детей из многодетных и неблагополучных семей, суд им дал 4,5 и 4 года колонии общего режима. Барсукова и Семкина не проконтролировали соблюдения условия контракта на отдых детей в Карелии. "В связи с тем, что Барсукова и Семкина не понесли заслуженного наказания, Председатель СК России инициировал обращение к Генеральному прокурору РФ о проверке законности и обоснованности принятого судебного решения, а в случае выявления процессуальных нарушений - его обжаловании... Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России изучить обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения соответствующего решения, и предоставить подробный доклад. Также Председатель СК России поручил подчиненным инициировать вопрос об обжаловании судебного решения", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 18 июня 2016 года 47 детей из оздоровительного лагеря "Парк-Отель Сямозеро" с четырьмя сопровождающими отправились на двух каноэ в сплав по Сямозеру. Начался шторм, из-за которого каноэ перевернулись, и дети оказались в воде. Поход не был зарегистрирован в МЧС. Погибли 14 детей, более 30 пострадали.Отмечается, что в своем решении суд признал чиновниц виновными, но изменил им приговор и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, было вынесено частное определение в адрес судьи Басманного суда, которая допустила нарушения разумных сроков рассмотрения дела, что привело к истечению сроков давности.Трагедия на Сямозере, где погибли 14 детей, произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, с 17 по 18 июня 2016 года работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия. Инструктор же, сопровождавший детей во время похода, не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии, полагало следствие.

https://ria.ru/20210618/syamozero-1737568788.html

https://ria.ru/20190723/1556791804.html

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сямозеро

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, сямозеро, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бастрыкин, генеральная прокуратура рф, гибель детей на озере в карелии