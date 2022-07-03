Рейтинг@Mail.ru
СК попросил проверить законность приговора по делу о трагедии на Сямозере - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220703/samozero-1799960510.html
СК попросил проверить законность приговора по делу о трагедии на Сямозере
СК попросил проверить законность приговора по делу о трагедии на Сямозере - РИА Новости, 03.07.2022
СК попросил проверить законность приговора по делу о трагедии на Сямозере
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к Генеральному прокурору РФ по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году, фигуранты... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T20:28
2022-07-03T20:30
происшествия
россия
сямозеро
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр бастрыкин
генеральная прокуратура рф
гибель детей на озере в карелии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737540510_0:312:3085:2047_1920x0_80_0_0_1749d7c121cdcd89efa0e290deff8fb0.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к Генеральному прокурору РФ по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году, фигуранты которого были освобождены от наказания, сообщается на сайте СК РФ.По этому делу московские сотрудницы департамента труда и социальной защиты Татьяна Барсукова и Елена Семкина признаны виновными в халатности при организации отдыха детей-сирот, детей из многодетных и неблагополучных семей, суд им дал 4,5 и 4 года колонии общего режима. Барсукова и Семкина не проконтролировали соблюдения условия контракта на отдых детей в Карелии. "В связи с тем, что Барсукова и Семкина не понесли заслуженного наказания, Председатель СК России инициировал обращение к Генеральному прокурору РФ о проверке законности и обоснованности принятого судебного решения, а в случае выявления процессуальных нарушений - его обжаловании... Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России изучить обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения соответствующего решения, и предоставить подробный доклад. Также Председатель СК России поручил подчиненным инициировать вопрос об обжаловании судебного решения", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 18 июня 2016 года 47 детей из оздоровительного лагеря "Парк-Отель Сямозеро" с четырьмя сопровождающими отправились на двух каноэ в сплав по Сямозеру. Начался шторм, из-за которого каноэ перевернулись, и дети оказались в воде. Поход не был зарегистрирован в МЧС. Погибли 14 детей, более 30 пострадали.Отмечается, что в своем решении суд признал чиновниц виновными, но изменил им приговор и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, было вынесено частное определение в адрес судьи Басманного суда, которая допустила нарушения разумных сроков рассмотрения дела, что привело к истечению сроков давности.Трагедия на Сямозере, где погибли 14 детей, произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, с 17 по 18 июня 2016 года работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия. Инструктор же, сопровождавший детей во время похода, не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии, полагало следствие.
https://ria.ru/20210618/syamozero-1737568788.html
https://ria.ru/20190723/1556791804.html
россия
сямозеро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737540510_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0a86a9680bc4fb979b3553c6b8fadceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сямозеро, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бастрыкин, генеральная прокуратура рф, гибель детей на озере в карелии
20:28 03.07.2022 (обновлено: 20:30 03.07.2022)
 
СК попросил проверить законность приговора по делу о трагедии на Сямозере

СК попросил Генпрокурора проверить законность приговора по делу о трагедии на Сямозере

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПамятный камень с именами погибших в июне 2016 года детей на Сямозере
Памятный камень с именами погибших в июне 2016 года детей на Сямозере - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Памятный камень с именами погибших в июне 2016 года детей на Сямозере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к Генеральному прокурору РФ по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году, фигуранты которого были освобождены от наказания, сообщается на сайте СК РФ.
По этому делу московские сотрудницы департамента труда и социальной защиты Татьяна Барсукова и Елена Семкина признаны виновными в халатности при организации отдыха детей-сирот, детей из многодетных и неблагополучных семей, суд им дал 4,5 и 4 года колонии общего режима. Барсукова и Семкина не проконтролировали соблюдения условия контракта на отдых детей в Карелии.
"В связи с тем, что Барсукова и Семкина не понесли заслуженного наказания, Председатель СК России инициировал обращение к Генеральному прокурору РФ о проверке законности и обоснованности принятого судебного решения, а в случае выявления процессуальных нарушений - его обжаловании... Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России изучить обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения соответствующего решения, и предоставить подробный доклад. Также Председатель СК России поручил подчиненным инициировать вопрос об обжаловании судебного решения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 18 июня 2016 года 47 детей из оздоровительного лагеря "Парк-Отель Сямозеро" с четырьмя сопровождающими отправились на двух каноэ в сплав по Сямозеру. Начался шторм, из-за которого каноэ перевернулись, и дети оказались в воде. Поход не был зарегистрирован в МЧС. Погибли 14 детей, более 30 пострадали.
Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
18 июня 2021, 14:20
"Дети сутки были в воде": спасатели вспоминают трагедию на Сямозере
Отмечается, что в своем решении суд признал чиновниц виновными, но изменил им приговор и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, было вынесено частное определение в адрес судьи Басманного суда, которая допустила нарушения разумных сроков рассмотрения дела, что привело к истечению сроков давности.
Трагедия на Сямозере, где погибли 14 детей, произошла 18 июня 2016 года. Как установило следствие, с 17 по 18 июня 2016 года работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера. По данным СК, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены погодные условия. Инструктор же, сопровождавший детей во время похода, не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии, полагало следствие.
Пожар в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 23.07.2019
23 июля 2019, 11:40
Случаи гибели детей в лагерях в России в 2010-2019 годах
 
ПроисшествияРоссияСямозероСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр БастрыкинГенеральная прокуратура РФГибель детей на озере в Карелии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала