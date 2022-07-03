https://ria.ru/20220703/rebenok-1799896625.html

Пропавшую в Приморье пятилетнюю девочку нашли живой

Пропавшую в Приморье пятилетнюю девочку нашли живой - РИА Новости, 03.07.2022

Пропавшую в Приморье пятилетнюю девочку нашли живой

Пятилетнюю девочку из многодетной семьи, которая накануне пропала в Яковлевском районе Приморья, нашли живой, рассказал РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:42

2022-07-03T12:42

2022-07-03T15:47

происшествия

яковлевский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Пятилетнюю девочку из многодетной семьи, которая накануне пропала в Яковлевском районе Приморья, нашли живой, рассказал РИА Новости представитель регионального СУ СК России.Как сообщает краевая прокуратура, она самостоятельно вышла из леса.Как уточнили в СУ СК, мужчину, который может быть причастен к пропаже, еще ищут.В прокуратуре РИА Новости сообщили, что семья состоит на учете, мать девочки одна воспитывает пятерых детей.По факту инцидента ведомство проводит проверку, "в ходе которой будет дана принципиальная оценка соблюдению требований законодательства в деятельности органов системы профилактики, исполнению законными представителями родительских обязанностей и условиям жизни и воспитания ребенка".Ранее следователи и полиция заявили, что 2 июля примерно в 16:00 (09:00 мск) она ушла из дома в селе Новосысоевка Яковлевского района и не вернулась. Предварительно установлено, что ребенок покинул жилье вместе с 49-летним мужчиной, который находился в гостях. Его личность установлена.

https://ria.ru/20220119/rebenok-1768569758.html

https://ria.ru/20220612/propavshie-1794857249.html

яковлевский район

россия

приморский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, яковлевский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край