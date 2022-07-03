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Пропавшую в Приморье пятилетнюю девочку нашли живой - РИА Новости, 03.07.2022
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Пропавшую в Приморье пятилетнюю девочку нашли живой
Пропавшую в Приморье пятилетнюю девочку нашли живой - РИА Новости, 03.07.2022
Пропавшую в Приморье пятилетнюю девочку нашли живой
Пятилетнюю девочку из многодетной семьи, которая накануне пропала в Яковлевском районе Приморья, нашли живой, рассказал РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:42
2022-07-03T15:47
происшествия
яковлевский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Пятилетнюю девочку из многодетной семьи, которая накануне пропала в Яковлевском районе Приморья, нашли живой, рассказал РИА Новости представитель регионального СУ СК России.Как сообщает краевая прокуратура, она самостоятельно вышла из леса.Как уточнили в СУ СК, мужчину, который может быть причастен к пропаже, еще ищут.В прокуратуре РИА Новости сообщили, что семья состоит на учете, мать девочки одна воспитывает пятерых детей.По факту инцидента ведомство проводит проверку, "в ходе которой будет дана принципиальная оценка соблюдению требований законодательства в деятельности органов системы профилактики, исполнению законными представителями родительских обязанностей и условиям жизни и воспитания ребенка".Ранее следователи и полиция заявили, что 2 июля примерно в 16:00 (09:00 мск) она ушла из дома в селе Новосысоевка Яковлевского района и не вернулась. Предварительно установлено, что ребенок покинул жилье вместе с 49-летним мужчиной, который находился в гостях. Его личность установлена.
https://ria.ru/20220119/rebenok-1768569758.html
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яковлевский район
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происшествия, яковлевский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край
12:42 03.07.2022 (обновлено: 15:47 03.07.2022)
 
Пропавшую в Приморье пятилетнюю девочку нашли живой

СК: в Приморье нашли пропавшую пятилетнюю девочку из многодетной семьи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета на дороге. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Пятилетнюю девочку из многодетной семьи, которая накануне пропала в Яковлевском районе Приморья, нашли живой, рассказал РИА Новости представитель регионального СУ СК России.
Как сообщает краевая прокуратура, она самостоятельно вышла из леса.
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В прокуратуре РИА Новости сообщили, что семья состоит на учете, мать девочки одна воспитывает пятерых детей.
По факту инцидента ведомство проводит проверку, "в ходе которой будет дана принципиальная оценка соблюдению требований законодательства в деятельности органов системы профилактики, исполнению законными представителями родительских обязанностей и условиям жизни и воспитания ребенка".
Ранее следователи и полиция заявили, что 2 июля примерно в 16:00 (09:00 мск) она ушла из дома в селе Новосысоевка Яковлевского района и не вернулась. Предварительно установлено, что ребенок покинул жилье вместе с 49-летним мужчиной, который находился в гостях. Его личность установлена.
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ПроисшествияЯковлевский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Приморский край
 
 
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