https://ria.ru/20220703/ranenyy-1799924880.html

При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина

При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина - РИА Новости, 03.07.2022

При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина

Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T15:35

2022-07-03T15:35

2022-07-03T15:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела по переулку Хрустальному ранение получил мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что в 13.10 мск украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка.

https://ria.ru/20220703/zakharova-1799917688.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины