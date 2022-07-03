https://ria.ru/20220703/ranenyy-1799924880.html
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина - РИА Новости, 03.07.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:35
2022-07-03T15:35
2022-07-03T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела по переулку Хрустальному ранение получил мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что в 13.10 мск украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка.
https://ria.ru/20220703/zakharova-1799917688.html
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донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина
Штаб теробороны ДНР: при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка ранен мужчина