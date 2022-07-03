https://ria.ru/20220703/provokatsii-1799913245.html
В случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится, заявили в МИД
В случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится, заявили в МИД - РИА Новости, 03.07.2022
В случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится, заявили в МИД
Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к ответной реакции подобного рода, сообщила официальный представитель МИД России РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:32
2022-07-03T14:32
2022-07-03T20:01
специальная военная операция на украине
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
мария захарова
в мире
вячеслав гладков
киев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к ответной реакции подобного рода, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, цель киевского режима заключается в ударах неуправляемым вооружением по жилым кварталам городов, а инцидент в Белгороде — далеко не первый случай.Также Захарова отметила, что такие провокации Киева "не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими".Как сообщили в Минобороны России, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО они были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 21 многоквартирный дом и 40 частных. В результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
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Захарова о ракетных ударах по Белгороду: "В случае продолжения провокаций им не поздоровится"
Захарова о ракетных ударах по Белгороду: "В случае продолжения провокаций им не поздоровится"
2022-07-03T14:32
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РИА Новости
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, мария захарова, в мире, вячеслав гладков, киев, белгород
14:32 03.07.2022 (обновлено: 20:01 03.07.2022)
В случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: при продолжении провокаций киевскому режиму не поздоровится