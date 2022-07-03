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В случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится, заявили в МИД - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/provokatsii-1799913245.html
В случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится, заявили в МИД
В случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится, заявили в МИД - РИА Новости, 03.07.2022
В случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится, заявили в МИД
Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к ответной реакции подобного рода, сообщила официальный представитель МИД России РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:32
2022-07-03T20:01
специальная военная операция на украине
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
мария захарова
в мире
вячеслав гладков
киев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к ответной реакции подобного рода, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, цель киевского режима заключается в ударах неуправляемым вооружением по жилым кварталам городов, а инцидент в Белгороде — далеко не первый случай.Также Захарова отметила, что такие провокации Киева "не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими".Как сообщили в Минобороны России, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО они были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 21 многоквартирный дом и 40 частных. В результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
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Захарова о ракетных ударах по Белгороду: "В случае продолжения провокаций им не поздоровится"
Захарова о ракетных ударах по Белгороду: "В случае продолжения провокаций им не поздоровится"
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, мария захарова, в мире, вячеслав гладков, киев, белгород
14:32 03.07.2022 (обновлено: 20:01 03.07.2022)
 
В случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: при продолжении провокаций киевскому режиму не поздоровится

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к ответной реакции подобного рода, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится", — сказала она.

По ее словам, цель киевского режима заключается в ударах неуправляемым вооружением по жилым кварталам городов, а инцидент в Белгороде — далеко не первый случай.
Также Захарова отметила, что такие провокации Киева "не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими".
Как сообщили в Минобороны России, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО они были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 21 многоквартирный дом и 40 частных. В результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
Разбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Вчера, 13:47Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаМария ЗахароваВ миреВячеслав ГладковКиевБелгород
 
 
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