https://ria.ru/20220703/provokatsii-1799913245.html

В случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится, заявили в МИД

В случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится, заявили в МИД - РИА Новости, 03.07.2022

В случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится, заявили в МИД

Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к ответной реакции подобного рода, сообщила официальный представитель МИД России РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:32

2022-07-03T14:32

2022-07-03T20:01

специальная военная операция на украине

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

мария захарова

в мире

вячеслав гладков

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_84d1f2e4aae99e73e300621cce784f0a.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к ответной реакции подобного рода, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, цель киевского режима заключается в ударах неуправляемым вооружением по жилым кварталам городов, а инцидент в Белгороде — далеко не первый случай.Также Захарова отметила, что такие провокации Киева "не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими".Как сообщили в Минобороны России, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО они были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 21 многоквартирный дом и 40 частных. В результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

https://ria.ru/20220703/sputnik-1799907239.html

россия

украина

киев

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захарова о ракетных ударах по Белгороду: "В случае продолжения провокаций им не поздоровится" Захарова о ракетных ударах по Белгороду: "В случае продолжения провокаций им не поздоровится" 2022-07-03T14:32 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, мария захарова, в мире, вячеслав гладков, киев, белгород