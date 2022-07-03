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В районе Москва-Сити загорелся небоскреб
В районе Москва-Сити загорелся небоскреб - РИА Новости, 03.07.2022
В районе Москва-Сити загорелся небоскреб
Дым поднимался с крыши одного из небоскребов в районе делового центра "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T22:07
2022-07-03T22:07
2022-07-03T22:40
москва
происшествия
москва-сити
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дым поднимался с крыши одного из небоскребов в районе делового центра "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости.Очевидцы наблюдали дым на одной из строящихся башен Capital Towers в течение порядка 20 минут, затем он прекратился.В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что спасатели проверяют информацию о пожаре в Capital City. Сообщение о возгорании по адресу Краснопресненская набережная, вл.14, строение 1кБ (самый последний этаж / башня Capital Towers) поступило в 21.44."Пожарные незамедлительно выехали по заявке. По прибытии пожарных, по предварительной информации, по внешним признакам ничего не обнаружено - проводится разведка", - говорится в сообщении.Capital Towers - строящиеся жилые небоскребы рядом с деловым центром "Москва-Сити" на берегу Москвы-реки. Комплекс состоит из трех башен высотой 295 метров..
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, москва-сити
22:07 03.07.2022 (обновлено: 22:40 03.07.2022)
В районе Москва-Сити загорелся небоскреб
Дым поднимается с крыши одного из небоскребов в районе Москва-Сити
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дым поднимался с крыши одного из небоскребов в районе делового центра "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости.
Очевидцы наблюдали дым на одной из строящихся башен Capital Towers в течение порядка 20 минут, затем он прекратился.
В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что спасатели проверяют информацию о пожаре в Capital City. Сообщение о возгорании по адресу Краснопресненская набережная, вл.14, строение 1кБ (самый последний этаж / башня Capital Towers) поступило в 21.44.
"Пожарные незамедлительно выехали по заявке. По прибытии пожарных, по предварительной информации, по внешним признакам ничего не обнаружено - проводится разведка", - говорится в сообщении.
Capital Towers - строящиеся жилые небоскребы рядом с деловым центром "Москва-Сити" на берегу Москвы-реки. Комплекс состоит из трех башен высотой 295 метров..