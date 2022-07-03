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В районе Москва-Сити загорелся небоскреб

В районе Москва-Сити загорелся небоскреб - РИА Новости, 03.07.2022

В районе Москва-Сити загорелся небоскреб

Дым поднимался с крыши одного из небоскребов в районе делового центра "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T22:07

2022-07-03T22:07

2022-07-03T22:40

москва

происшествия

москва-сити

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дым поднимался с крыши одного из небоскребов в районе делового центра "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости.Очевидцы наблюдали дым на одной из строящихся башен Capital Towers в течение порядка 20 минут, затем он прекратился.В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что спасатели проверяют информацию о пожаре в Capital City. Сообщение о возгорании по адресу Краснопресненская набережная, вл.14, строение 1кБ (самый последний этаж / башня Capital Towers) поступило в 21.44."Пожарные незамедлительно выехали по заявке. По прибытии пожарных, по предварительной информации, по внешним признакам ничего не обнаружено - проводится разведка", - говорится в сообщении.Capital Towers - строящиеся жилые небоскребы рядом с деловым центром "Москва-Сити" на берегу Москвы-реки. Комплекс состоит из трех башен высотой 295 метров..

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, москва-сити