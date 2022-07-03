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В Белгороде потушили пожар в частном доме на улице Маяковского

В Белгороде потушили пожар в частном доме на улице Маяковского - РИА Новости, 03.07.2022

В Белгороде потушили пожар в частном доме на улице Маяковского

Пожар в частном доме на улице Маяковского в Белгороде потушен, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T05:06

2022-07-03T05:06

2022-07-03T10:16

происшествия

белгород

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Пожар в частном доме на улице Маяковского в Белгороде потушен, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков, горит частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали три человека, им уже оказывают медпомощь. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Как передавал корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены.Пожар в частном доме 23 на Маяковского на данный момент потушен. Соседний с ним дом - 25 - получил повреждения.

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, белгород