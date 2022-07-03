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В Белгороде потушили пожар в частном доме на улице Маяковского - РИА Новости, 03.07.2022
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В Белгороде потушили пожар в частном доме на улице Маяковского
В Белгороде потушили пожар в частном доме на улице Маяковского - РИА Новости, 03.07.2022
В Белгороде потушили пожар в частном доме на улице Маяковского
Пожар в частном доме на улице Маяковского в Белгороде потушен, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T05:06
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происшествия
белгород
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Пожар в частном доме на улице Маяковского в Белгороде потушен, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков, горит частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали три человека, им уже оказывают медпомощь. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Как передавал корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены.Пожар в частном доме 23 на Маяковского на данный момент потушен. Соседний с ним дом - 25 - получил повреждения.
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происшествия, белгород
05:06 03.07.2022 (обновлено: 10:16 03.07.2022)
 
В Белгороде потушили пожар в частном доме на улице Маяковского

В Белгороде потушили пожар в частном доме на улице Маяковского, 23

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПострадавший жилой дом в Белгороде
Пострадавший жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Пострадавший жилой дом в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Пожар в частном доме на улице Маяковского в Белгороде потушен, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была серия громких звуков, горит частный дом на улице Маяковского, 23, пострадали три человека, им уже оказывают медпомощь. Глава региона также сообщал, что причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Как передавал корреспондент РИА Новости, на соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна, некоторые автомобили повреждены.
Пожар в частном доме 23 на Маяковского на данный момент потушен. Соседний с ним дом - 25 - получил повреждения.
 
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