https://ria.ru/20220703/pozhar-1799849958.html

На севере Москвы загорелась частная клиника

На севере Москвы загорелась частная клиника - РИА Новости, 03.07.2022

На севере Москвы загорелась частная клиника

Пожар произошел в частной клинике на севере Москвы, погиб один человек, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T01:38

2022-07-03T01:38

2022-07-03T04:04

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пожар произошел в частной клинике на севере Москвы, погиб один человек, сообщает столичная прокуратура.По данным столичного главка МЧС, пожар на 50 "квадратах" произошел в административном здании на проезде Черского, 13, корпус 4. Восемь удалось спасти, возгорание ликвидировано, пострадавшим помогают медики.Как уточнили в столичном главке СК, в результате пожара погибла женщина 1974 года рождения. Трех мужчин госпитализировали.Бутырская межрайонная прокуратура проводит проверку случившегося, а также контролирует принятие процессуального решения. На месте находится заместитель межрайонного прокурора Антон Белов.Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

https://ria.ru/20220701/pozhar-1799727676.html

москва

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2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва