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На севере Москвы загорелась частная клиника
На севере Москвы загорелась частная клиника - РИА Новости, 03.07.2022
На севере Москвы загорелась частная клиника
Пожар произошел в частной клинике на севере Москвы, погиб один человек, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T01:38
2022-07-03T01:38
2022-07-03T04:04
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пожар произошел в частной клинике на севере Москвы, погиб один человек, сообщает столичная прокуратура.По данным столичного главка МЧС, пожар на 50 "квадратах" произошел в административном здании на проезде Черского, 13, корпус 4. Восемь удалось спасти, возгорание ликвидировано, пострадавшим помогают медики.Как уточнили в столичном главке СК, в результате пожара погибла женщина 1974 года рождения. Трех мужчин госпитализировали.Бутырская межрайонная прокуратура проводит проверку случившегося, а также контролирует принятие процессуального решения. На месте находится заместитель межрайонного прокурора Антон Белов.Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
01:38 03.07.2022 (обновлено: 04:04 03.07.2022)
На севере Москвы загорелась частная клиника
На севере Москвы произошел пожар в частной клинике, один человек погиб
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Пожар произошел в частной клинике на севере Москвы, погиб один человек, сообщает
столичная прокуратура.
По данным столичного главка МЧС, пожар на 50 "квадратах" произошел в административном здании на проезде Черского, 13, корпус 4. Восемь удалось спасти, возгорание ликвидировано, пострадавшим помогают медики.
Как уточнили в столичном главке СК, в результате пожара погибла женщина 1974 года рождения. Трех мужчин госпитализировали.
Бутырская межрайонная прокуратура проводит проверку случившегося, а также контролирует принятие процессуального решения. На месте находится заместитель межрайонного прокурора Антон Белов.
Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.