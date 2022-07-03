https://ria.ru/20220703/povestki-1799978570.html
Во Львове повестки в военкомат начали выдавать около церквей
Во Львове повестки в военкомат начали выдавать около церквей - РИА Новости, 03.07.2022
Во Львове повестки в военкомат начали выдавать около церквей
Повестки в военкомат во Львове на западе Украине начали выдавать у входа в церковь, написал депутат парламента Украины Николай Княжицкий. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T23:47
2022-07-03T23:47
2022-07-03T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
львов
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Повестки в военкомат во Львове на западе Украине начали выдавать у входа в церковь, написал депутат парламента Украины Николай Княжицкий."Сегодня во Львове воскресенье. Люди традиционно идут в церковь. И вот кто-то придумал начать выдавать перед церковью повестки в военкоматы. Звонят возмущенные священники", - сообщил Княжицкий на своей странице в соцсети Facebook*.По его мнению, церковь – не то место, где нужно раздавать повестки."Разум и ответственность не должны теряться во время войны. Наоборот. Есть много способов пригласить лиц в военкомат. По месту жительства, на работе. Это точно нельзя делать в храмах", - отметил депутат.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, львов, украина, вооруженные силы украины
23:47 03.07.2022 (обновлено: 23:53 03.07.2022)
Во Львове повестки в военкомат начали выдавать около церквей
Депутат Рады Княжицкий: во Львове повестки в военкомат стали выдавать у входа в церковь
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Повестки в военкомат во Львове на западе Украине начали выдавать у входа в церковь, написал депутат парламента Украины Николай Княжицкий.
"Сегодня во Львове
воскресенье. Люди традиционно идут в церковь. И вот кто-то придумал начать выдавать перед церковью повестки в военкоматы. Звонят возмущенные священники", - сообщил Княжицкий на своей странице в соцсети Facebook*.
По его мнению, церковь – не то место, где нужно раздавать повестки.
"Разум и ответственность не должны теряться во время войны. Наоборот. Есть много способов пригласить лиц в военкомат. По месту жительства, на работе. Это точно нельзя делать в храмах", - отметил депутат.
На Украине
с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.