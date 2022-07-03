https://ria.ru/20220703/povestki-1799978570.html

Во Львове повестки в военкомат начали выдавать около церквей

Во Львове повестки в военкомат начали выдавать около церквей - РИА Новости, 03.07.2022

Во Львове повестки в военкомат начали выдавать около церквей

Повестки в военкомат во Львове на западе Украине начали выдавать у входа в церковь, написал депутат парламента Украины Николай Княжицкий. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T23:47

2022-07-03T23:47

2022-07-03T23:53

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

львов

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Повестки в военкомат во Львове на западе Украине начали выдавать у входа в церковь, написал депутат парламента Украины Николай Княжицкий."Сегодня во Львове воскресенье. Люди традиционно идут в церковь. И вот кто-то придумал начать выдавать перед церковью повестки в военкоматы. Звонят возмущенные священники", - сообщил Княжицкий на своей странице в соцсети Facebook*.По его мнению, церковь – не то место, где нужно раздавать повестки."Разум и ответственность не должны теряться во время войны. Наоборот. Есть много способов пригласить лиц в военкомат. По месту жительства, на работе. Это точно нельзя делать в храмах", - отметил депутат.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220702/ukraina-1799763049.html

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Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, львов, украина, вооруженные силы украины