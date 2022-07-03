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При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/postradavshiy-1799940476.html
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал мирный житель
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.07.2022
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T17:56
2022-07-03T17:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Авдеевской ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска один раз обстреливали Макеевку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220702/obse-1799782171.html
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донецкая народная республика, макеевка, украина, вооруженные силы украины, донбасс
17:56 03.07.2022 (обновлено: 17:57 03.07.2022)
 
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал мирный житель

В ДНР сообщили, что при обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал мирный житель

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Макеевки в ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Авдеевской ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска один раз обстреливали Макеевку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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