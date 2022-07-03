Крым поможет в восстановлении освобожденной ЛНР, пообещал Аксенов
Глава Крыма Аксенов пообещал, что народ России и крымчане помогут в восстановлении ЛНР
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей Луганской народной республики с освобождением, отметив, что народ России и крымчане окажут помощь в восстановлении мирной жизни в республике.
"Поздравляю всех луганчан с долгожданным днем, который жители республики и оккупированных районов Луганской области ждали долгие восемь лет. К сожалению, многие из них погибли от рук пособников киевского режима, так и не дождавшись вести о победе. В рядах освободителей Луганщины воевали и добровольцы-крымчане", - написал Аксенов в Telegram-канале.
Он выразил уверенность, что в скором будущем земля Донецка, других областей будет полностью очищена от "нацистской нечисти".
Ранее в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. В результате успешных боевых действий российские Вооруженные силы совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, в частности Белогоровкой, Новодружеском и Малорязанцевом. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.