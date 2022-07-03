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Крым поможет в восстановлении освобожденной ЛНР, пообещал Аксенов - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/pomosch-1799929276.html
Крым поможет в восстановлении освобожденной ЛНР, пообещал Аксенов
Крым поможет в восстановлении освобожденной ЛНР, пообещал Аксенов - РИА Новости, 03.07.2022
Крым поможет в восстановлении освобожденной ЛНР, пообещал Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей Луганской народной республики с освобождением, отметив, что народ России и крымчане окажут помощь в восстановлении... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T15:59
2022-07-03T15:59
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецк (днр)
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей Луганской народной республики с освобождением, отметив, что народ России и крымчане окажут помощь в восстановлении мирной жизни в республике.Он выразил уверенность, что в скором будущем земля Донецка, других областей будет полностью очищена от "нацистской нечисти".Ранее в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. В результате успешных боевых действий российские Вооруженные силы совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, в частности Белогоровкой, Новодружеском и Малорязанцевом. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.
https://ria.ru/20220703/osvobozhdenie-1799924202.html
луганская народная республика
донецк (днр)
республика крым
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луганская народная республика, донецк (днр), республика крым, россия, сергей аксенов (политик)
15:59 03.07.2022
 
Крым поможет в восстановлении освобожденной ЛНР, пообещал Аксенов

Глава Крыма Аксенов пообещал, что народ России и крымчане помогут в восстановлении ЛНР

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей Луганской народной республики с освобождением, отметив, что народ России и крымчане окажут помощь в восстановлении мирной жизни в республике.
"Поздравляю всех луганчан с долгожданным днем, который жители республики и оккупированных районов Луганской области ждали долгие восемь лет. К сожалению, многие из них погибли от рук пособников киевского режима, так и не дождавшись вести о победе. В рядах освободителей Луганщины воевали и добровольцы-крымчане", - написал Аксенов в Telegram-канале.
Он выразил уверенность, что в скором будущем земля Донецка, других областей будет полностью очищена от "нацистской нечисти".
"Впереди у жителей ЛНР строительство мирной жизни, восстановление разрушенных городов и сел. Крымчане, как и весь народ России, подставят плечо братьям на освобожденных территориях, чтобы как можно скорее здесь воцарились мир и безопасность", - написал он.
Ранее в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. В результате успешных боевых действий российские Вооруженные силы совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, в частности Белогоровкой, Новодружеском и Малорязанцевом. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.
Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
15:32Специальная военная операция на Украине
Пушилин поздравил ЛНР с освобождением от украинского неонацистского режима
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Республика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)
 
 
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