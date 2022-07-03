https://ria.ru/20220703/pomosch-1799929276.html

Крым поможет в восстановлении освобожденной ЛНР, пообещал Аксенов

Крым поможет в восстановлении освобожденной ЛНР, пообещал Аксенов - РИА Новости, 03.07.2022

Крым поможет в восстановлении освобожденной ЛНР, пообещал Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей Луганской народной республики с освобождением, отметив, что народ России и крымчане окажут помощь в восстановлении... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T15:59

2022-07-03T15:59

2022-07-03T15:59

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донецк (днр)

республика крым

россия

сергей аксенов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_0:52:2113:1242_1920x0_80_0_0_65feab555b04c8e20bffb92e25fea2e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей Луганской народной республики с освобождением, отметив, что народ России и крымчане окажут помощь в восстановлении мирной жизни в республике.Он выразил уверенность, что в скором будущем земля Донецка, других областей будет полностью очищена от "нацистской нечисти".Ранее в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. В результате успешных боевых действий российские Вооруженные силы совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, в частности Белогоровкой, Новодружеском и Малорязанцевом. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.

https://ria.ru/20220703/osvobozhdenie-1799924202.html

луганская народная республика

донецк (днр)

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, донецк (днр), республика крым, россия, сергей аксенов (политик)