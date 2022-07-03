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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 03.07.2022
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 03.07.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T10:27
2022-07-03T10:27
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон, переменная облачность, без осадков, вновь очень жарко - плюс 29 - плюс 31 в Москве, плюс 27 - плюс 32 в Подмосковье. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду", - сказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление немного понижается, барометры будут показывать 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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погода, москва, московская область (подмосковье)
10:27 03.07.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Леус: в Москве в воскресенье ожидается до плюс 31 градуса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории ВДНХ
Отдыхающие на территории ВДНХ - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон, переменная облачность, без осадков, вновь очень жарко - плюс 29 - плюс 31 в Москве, плюс 27 - плюс 32 в Подмосковье. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду", - сказал Леус.
По словам синоптика, атмосферное давление немного понижается, барометры будут показывать 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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