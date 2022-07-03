https://ria.ru/20220703/pogoda-1799876340.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 03.07.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T10:27
2022-07-03T10:27
2022-07-03T10:27
погода
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745584539_0:375:2904:2009_1920x0_80_0_0_ff447e02b2138aea4596d8f2259201fe.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон, переменная облачность, без осадков, вновь очень жарко - плюс 29 - плюс 31 в Москве, плюс 27 - плюс 32 в Подмосковье. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду", - сказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление немного понижается, барометры будут показывать 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20220703/pogoda-1799852915.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745584539_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f2273168050c0e1cfbc66e7ad1846f19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье)
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Леус: в Москве в воскресенье ожидается до плюс 31 градуса