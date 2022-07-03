https://ria.ru/20220703/pogoda-1799876340.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 03.07.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T10:27

2022-07-03T10:27

2022-07-03T10:27

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Без осадков и до плюс 31 градуса ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон, переменная облачность, без осадков, вновь очень жарко - плюс 29 - плюс 31 в Москве, плюс 27 - плюс 32 в Подмосковье. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду", - сказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление немного понижается, барометры будут показывать 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20220703/pogoda-1799852915.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье)