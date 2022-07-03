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Число погибших за день при обстреле в ДНР возросло до пяти
Число погибших за день при обстреле в ДНР возросло до пяти - РИА Новости, 03.07.2022
Число погибших за день при обстреле в ДНР возросло до пяти
Число погибших за день в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике возросло до пяти, 13 мирных жителей пострадали, сообщает РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T22:51
2022-07-03T22:51
2022-07-03T22:51
специальная военная операция на украине
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донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Число погибших за день в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике возросло до пяти, 13 мирных жителей пострадали, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до 5 человек, еще 13 мирных жителей получили ранения, из них 2 детей: девочка 2011 г.р. и девочка 2007 г.р.", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Ранее в воскресенье сообщалось о погибших и пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск в ряде населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799962396.html
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донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Число погибших за день при обстреле в ДНР возросло до пяти
В ДНР сообщили, что число погибших за день при обстреле со стороны ВСУ возросло до пяти