https://ria.ru/20220703/pogibshie-1799965157.html
При обстреле Макеевки украинскими войсками погибли три человека
При обстреле Макеевки украинскими войсками погибли три человека - РИА Новости, 03.07.2022
При обстреле Макеевки украинскими войсками погибли три человека
Число погибших в результате обстрелов Макеевки со стороны украинских войск выросло до трех, пострадали четыре человека, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T21:09
2022-07-03T21:09
2022-07-03T21:09
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украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Число погибших в результате обстрелов Макеевки со стороны украинских войск выросло до трех, пострадали четыре человека, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее штаб сообщал о двух погибших и трех пострадавших."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Макеевки погибли 3 человека и еще 4 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в воскресенье обстреляли Макеевку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, три снаряда калибром 155 миллиметров и шесть ракет из БМ-21 "Град".
https://radiosputnik.ria.ru/20220703/boi-1799942777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
При обстреле Макеевки украинскими войсками погибли три человека
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Макеевки три человека погибли, четверо получили ранения