https://ria.ru/20220703/pogibshie-1799965157.html

При обстреле Макеевки украинскими войсками погибли три человека

При обстреле Макеевки украинскими войсками погибли три человека - РИА Новости, 03.07.2022

При обстреле Макеевки украинскими войсками погибли три человека

Число погибших в результате обстрелов Макеевки со стороны украинских войск выросло до трех, пострадали четыре человека, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T21:09

2022-07-03T21:09

2022-07-03T21:09

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Число погибших в результате обстрелов Макеевки со стороны украинских войск выросло до трех, пострадали четыре человека, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее штаб сообщал о двух погибших и трех пострадавших."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Макеевки погибли 3 человека и еще 4 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в воскресенье обстреляли Макеевку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, три снаряда калибром 155 миллиметров и шесть ракет из БМ-21 "Град".

https://radiosputnik.ria.ru/20220703/boi-1799942777.html

макеевка

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины