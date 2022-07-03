https://ria.ru/20220703/peskov-1799915867.html
Песков назвал рост товарооборота с каспийской "пятеркой" взаимовыгодным
Песков назвал рост товарооборота с каспийской "пятеркой" взаимовыгодным - РИА Новости, 03.07.2022
Песков назвал рост товарооборота с каспийской "пятеркой" взаимовыгодным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления на Каспийском саммите о резком росте товарооборота с Россией, отметил, что если... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:50
2022-07-03T14:50
2022-07-03T14:50
цены на нефть
павел зарубин
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления на Каспийском саммите о резком росте товарооборота с Россией, отметил, что если товарооборот сокращается в одном направлении, он компенсируется в другом, и страны Средней Азии, Белоруссия во многом подставляют России плечо, и все исключительно на взаимовыгодной основе."Рост товарооборота - это абсолютно взаимовыгодный процесс. И если товарооборот сокращается в одном направлении, он компенсируется в другом направлении. И, конечно, страны Средней Азии, Белоруссия, другие наши партнеры и союзники, они во многом подставляют нам плечо", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".При этом он подчеркнул обоюдную выгоду."Все это происходит исключительно на взаимовыгодной основе", - подчеркнул Песков.Президент России Владимир Путин 29 июня принимал участие в шестом Каспийском саммите в Ашхабаде.
https://ria.ru/20220703/peskov-1799913564.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, павел зарубин, владимир путин, россия, средняя азия, белоруссия
Песков назвал рост товарооборота с каспийской "пятеркой" взаимовыгодным
Песков назвал резкий рост товарооборота России с каспийской "пятеркой" взаимовыгодным