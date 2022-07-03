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Песков назвал рост товарооборота с каспийской "пятеркой" взаимовыгодным - РИА Новости, 03.07.2022
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Песков назвал рост товарооборота с каспийской "пятеркой" взаимовыгодным
Песков назвал рост товарооборота с каспийской "пятеркой" взаимовыгодным - РИА Новости, 03.07.2022
Песков назвал рост товарооборота с каспийской "пятеркой" взаимовыгодным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления на Каспийском саммите о резком росте товарооборота с Россией, отметил, что если... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T14:50
2022-07-03T14:50
цены на нефть
павел зарубин
владимир путин
россия
средняя азия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления на Каспийском саммите о резком росте товарооборота с Россией, отметил, что если товарооборот сокращается в одном направлении, он компенсируется в другом, и страны Средней Азии, Белоруссия во многом подставляют России плечо, и все исключительно на взаимовыгодной основе."Рост товарооборота - это абсолютно взаимовыгодный процесс. И если товарооборот сокращается в одном направлении, он компенсируется в другом направлении. И, конечно, страны Средней Азии, Белоруссия, другие наши партнеры и союзники, они во многом подставляют нам плечо", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".При этом он подчеркнул обоюдную выгоду."Все это происходит исключительно на взаимовыгодной основе", - подчеркнул Песков.Президент России Владимир Путин 29 июня принимал участие в шестом Каспийском саммите в Ашхабаде.
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цены на нефть, павел зарубин, владимир путин, россия, средняя азия, белоруссия
14:50 03.07.2022
 
Песков назвал рост товарооборота с каспийской "пятеркой" взаимовыгодным

Песков назвал резкий рост товарооборота России с каспийской "пятеркой" взаимовыгодным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления на Каспийском саммите о резком росте товарооборота с Россией, отметил, что если товарооборот сокращается в одном направлении, он компенсируется в другом, и страны Средней Азии, Белоруссия во многом подставляют России плечо, и все исключительно на взаимовыгодной основе.
"Рост товарооборота - это абсолютно взаимовыгодный процесс. И если товарооборот сокращается в одном направлении, он компенсируется в другом направлении. И, конечно, страны Средней Азии, Белоруссия, другие наши партнеры и союзники, они во многом подставляют нам плечо", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
При этом он подчеркнул обоюдную выгоду.
"Все это происходит исключительно на взаимовыгодной основе", - подчеркнул Песков.
Президент России Владимир Путин 29 июня принимал участие в шестом Каспийском саммите в Ашхабаде.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
14:32
У лидеров ЕС не хватает внутреннего суверенитета, заявил Песков
 
Цены на нефтьПавел ЗарубинВладимир ПутинРоссияСредняя АзияБелоруссия
 
 
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