https://ria.ru/20220703/perestrelka-1799848709.html

При перестрелке в Афинах пострадали двое полицейских

При перестрелке в Афинах пострадали двое полицейских - РИА Новости, 03.07.2022

При перестрелке в Афинах пострадали двое полицейских

Перестрелка между полицейскими и преступниками произошла в Афинах, один из нападавших убит, ранены двое полицейских, сообщил министр защиты граждан Греции Такис РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T00:38

2022-07-03T00:38

2022-07-03T04:59

в мире

греция

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АФИНЫ, 3 июл - РИА Новости. Перестрелка между полицейскими и преступниками произошла в Афинах, один из нападавших убит, ранены двое полицейских, сообщил министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос, в ведении которого находится полиция.По сообщению портала "Прото тема", на автозаправочной станции произошло вооруженное ограбление, на место быстро прибыла полиция, завязалась перестрелка, в результате которой нападавший был убит, двое полицейских получили ранения.По данным издания, незадолго до ограбления в том же районе был застрелен мужчина. Его машина столкнулась с другой машиной, и после словесного конфликта его застрелили. Преступник уехал и неподалёку совершил вооруженное ограбление бензозаправки, где и был застрелен полицейскими, сообщает портал.По его словам, он вместе с начальником полиции посетили госпиталь, в который доставлены стражи порядка, и узнали о их состоянии. "Все будет хорошо", - написал Теодорикакос.

https://ria.ru/20220605/chattanuga-1793323697.html

греция

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в мире, греция