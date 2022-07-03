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При перестрелке в Афинах пострадали двое полицейских - РИА Новости, 03.07.2022
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При перестрелке в Афинах пострадали двое полицейских
При перестрелке в Афинах пострадали двое полицейских - РИА Новости, 03.07.2022
При перестрелке в Афинах пострадали двое полицейских
Перестрелка между полицейскими и преступниками произошла в Афинах, один из нападавших убит, ранены двое полицейских, сообщил министр защиты граждан Греции Такис РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T00:38
2022-07-03T04:59
в мире
греция
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АФИНЫ, 3 июл - РИА Новости. Перестрелка между полицейскими и преступниками произошла в Афинах, один из нападавших убит, ранены двое полицейских, сообщил министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос, в ведении которого находится полиция.По сообщению портала "Прото тема", на автозаправочной станции произошло вооруженное ограбление, на место быстро прибыла полиция, завязалась перестрелка, в результате которой нападавший был убит, двое полицейских получили ранения.По данным издания, незадолго до ограбления в том же районе был застрелен мужчина. Его машина столкнулась с другой машиной, и после словесного конфликта его застрелили. Преступник уехал и неподалёку совершил вооруженное ограбление бензозаправки, где и был застрелен полицейскими, сообщает портал.По его словам, он вместе с начальником полиции посетили госпиталь, в который доставлены стражи порядка, и узнали о их состоянии. "Все будет хорошо", - написал Теодорикакос.
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в мире, греция
00:38 03.07.2022 (обновлено: 04:59 03.07.2022)
 
При перестрелке в Афинах пострадали двое полицейских

При перестрелке в Афинах пострадали двое полицейских, один из нападавших убит

© AP Photo / Petros GiannakourisСотрудник полиции в Афинах, Греция.
Сотрудник полиции в Афинах, Греция. - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Сотрудник полиции в Афинах, Греция.. Архивное фото
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АФИНЫ, 3 июл - РИА Новости. Перестрелка между полицейскими и преступниками произошла в Афинах, один из нападавших убит, ранены двое полицейских, сообщил министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос, в ведении которого находится полиция.
По сообщению портала "Прото тема", на автозаправочной станции произошло вооруженное ограбление, на место быстро прибыла полиция, завязалась перестрелка, в результате которой нападавший был убит, двое полицейских получили ранения.
По данным издания, незадолго до ограбления в том же районе был застрелен мужчина. Его машина столкнулась с другой машиной, и после словесного конфликта его застрелили. Преступник уехал и неподалёку совершил вооруженное ограбление бензозаправки, где и был застрелен полицейскими, сообщает портал.

"Двое полицейских противостояли в (районе) Патисии бандитам, с которыми произошла перестрелка, один из преступников мертв. Они самоотверженно спасли граждан, оба были ранены, к счастью легко", - Теодорикакос министр в Twitter.

По его словам, он вместе с начальником полиции посетили госпиталь, в который доставлены стражи порядка, и узнали о их состоянии. "Все будет хорошо", - написал Теодорикакос.
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